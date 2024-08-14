¤¢¤È1¥«·î¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É!? ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¡¿¤¦¤Ã¤«¤êº§¤âµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð10Ç¯¤á¡£¥
¡Ø¤¦¤Ã¤«¤êº§¤âµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð10Ç¯¤á¡£¡Ù¡Ê¤³¤¤¤·¤µ¤ó/¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¡¢¸òºÝ3¥«·î¤Ç»×¤ï¤ÌÇ¥¿±¡£Í§¿Í¤Ï¤Þ¤ÀÆÈ¿È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢É×¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤â½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤¿·ëº§¤È»Ò°é¤ÆÀ¸³è¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È²¿ÅÙ¤âÉÔ°Â¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯´Ö¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£·ëº§¤ä°é»ù¤ËÇº¤á¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î·ëº§À¸³è±þ±ç¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¦¤Ã¤«¤êº§¤âµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð10Ç¯¤á¡£¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª