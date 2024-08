【東京都新宿区】着ることで血行を促進するアパレルブランド「Resona Bio」誕生！伊勢丹新宿で先行販売

スマイルコットンは、革新的な技術をベースに開発された新ブランド「Resona Bio(レゾナバイオ)」を、8月14日(水)〜27日(火)の期間、伊勢丹新宿店にて先行販売している。

今回のローンチに合わせて、公式WEBサイト、オンラインストア、公式SNSを開設。オンラインストアでの一般発売は、9月末頃を予定している。

また、ブランドとして理念に共感し合えるウェルネス分野のプロフェッショナルの声を届ける「Resona Voices」というインタビュー企画の第1弾も公開。初回は、スポーツトレーナーの野口嵩広氏だ。

さらに、「Resona Bio」の素材開発における技術をより多くの企業やブランドに普及・研究開発のプロセスを共にしていきたいという想いから、レゾナバイオ協会を設立した。

着るだけで健康などをサポートする「Resona Bio」

医療費の増加が社会問題となる中、病人の増加の一因として「体温低下」が挙げられている。平熱より1℃低下すると免疫力が30%以上減少すると言われており、運動不足やストレスもその主な原因の一つと指摘されている。



「Resona Bio」は、長年の研究開発を経て誕生したレゾナウェア技術を用いて、血行促進作用の最大化を目指す日本発のアパレルブランド。



同ブランドの商品に使われる超微粒子化した天然特殊混合パウダー「レゾナバイオ素材」は、分子レベルの働きによって、分子間摩擦熱を発生させ、末梢血管の組織血流量を増大させることに成功した世界で初めての製品。レゾナウェアとは、この原理に基づき開発された繊維製品の新たな概念だ。



着るだけでウェルネスライフをサポートする「セルフメディケーションウェア」として、ファッション性や着心地の追求はもちろん、健康と快適さの実現を目指す。

すでに、主力品番にて臨床試験(介入試験)を行い、一般医療機器の家庭用遠赤外線血行促進用衣の届出を完了している。

製品ラインナップ



「Resona Bio」は、遠赤外線のレゾナンス技術、酸素マイナスイオン生成(※)、帯電防止といった身体への効能だけではなく、ファッションアイテムとしてもこだわったデザインが特徴だ。

生地や型は2種類から選ぶことができ、用途や気分に合わせて使い分けることも可能。素材は、独自開発のダンボールニット素材を使用した「アクティブ」、ポンチ素材の「リラックス」を用意する。

ラインは、一般医療機器の家庭用遠赤外線血行促進用衣のハイスペックライン「Resona Bio + (プラス)」(医療機器届出番号:47B3X10001RTZ001)、レゾナウェアの開発で培った技術を用いつつ、もっと気軽に取り入れられる日常に寄り添う「レゾナウェア(スタンダード)」の2つで展開する。



「Resona Bio +」では、「Active Double Knit Shirt」27,500円(税込)と、



「Active Sweat Pants」26,400円(税込)を先行発売。どちらの製品もカラーはOrganic、Black、Oliveの3色で、サイズはS、M、Lのユニセックスで展開する。



「レゾナウェア(スタンダード)」からは、「Relaxed Long Sleeve Shirt」22,000円(税込)と、



「Relaxed Straight Pants」19,800円(税込)が登場。どちらの製品もカラーはOrganic、Navyの2色で、サイズはS、M、Lのユニセックスで展開する。

「Resona Bio」は、「“With Your Hearts , With Your Life.”『人生には歓びがある』」をブランドテーマとし、困っている人に、レゾナウェアで希望を届けたいとしている。

血行促進作用においてすでにさまざまな実証結果が得られており、その効果が期待されている「Resona Bio」をチェックしてみては。

■Resona Bio

Webサイト:https://resona-bio.jp

Instagram:https://www.instagram.com/resonabio

「Resona Voices」第1弾動画(YouTube):https://www.youtube.com/watch?v=4OTkV7RH6ng

■Resona Bio 先行発売

期間:8月14日(水)〜27日(火)

場所:伊勢丹新宿店メンズ館1階「ISETAN HOME HOTEL」

住所:東京都新宿区新宿3丁目14−1

※ケケン認証センターJIS試験より

(Higuchi)