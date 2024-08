小籔千豊の音楽フェス「コヤブソニック 2024」大阪で3日間開催、出演者ラインナップ＆チケット情報

小籔千豊が主宰する音楽フェス「コヤブソニック 2024(KOYABU SONIC 2024)」が、2024年9月14日(土)・15日(日)・16日(月・祝)の3日間、大阪・インテックス大阪にて開催される。

小籔千豊が主宰する音楽フェス「コヤブソニック」

2008年に初開催された「コヤブソニック」は、吉本新喜劇座長であるお笑い芸人・小籔千豊が主宰する音楽フェスティバル。“音楽と笑いとゲームの融合”をテーマに掲げており、ミュージシャンに加えてお笑い芸人も出演するユニークなイベントとなっている。

ジェニーハイ、スチャダラパー、WEST.、imaseら出演

2024年は、大阪・インテックス大阪 4号館・5号館を会場に、全3日間の日程で開催。主宰の小籔千豊がメンバーとして所属しているジェニーハイのほか、スチャダラパー、WEST.、imase、ゲスの極み乙女、yama、水曜日のカンパネラら多彩なミュージシャンとお笑い芸人たちが出演する。

出演アーティスト

■9月14日(土)

accobin / 石崎ひゅーい / imase / WEST. / カジヒデキ / キュウソネコカミ / サニーデイ・サービス / ジェニーハイ / 水曜日のカンパネラ

and more...



■9月15日(日)

秋山竜次(ロバート) / うぴ子 / EGO-WRAPPIN’ / kanekoayano / 川崎鷹也 / ゲスの極み乙女 / コヤソニSPセッション(わかざえもん_赤飯_小籔千豊_KSUKE) / ジェニーハイ / ホフディラン / yama

and more...



■9月16日(月)

コロッケ / スチャダラパー / TOKYO No.1 SOUL SET / toe / tricot / FRUITS ZIPPER / ヤバイTシャツ屋さん / Lucky Kilimanjaro / 礼賛

and more...



※第4弾発表出演アーティスト。

開催概要

「コヤブソニック 2024」

開催日:2024年9月14日(土)・15日(日)・16日(月・祝)

時間:開場 9:30 / 開演 10:30

場所:インテックス大阪 4号館・5号館(大阪市住之江区南港北1-5-102)

チケット

■前売入場チケット・前売フォートナイトエリア入場付きチケット

価格:

[1日券] 大人 13,500円、中学生 5,000円、こども 3,000円

[2日通し券(前半2日・後半2日)] 大人 23,000円、中学生 8,500円、こども 4,000円

[3日通し券] 大人 31,500円、中学生 12,000円、こども 5,000円

チケット取扱:FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス



■オフィシャルグッズオンライン先行販売

受付期間:8月14日(水)12:00〜8月25日(日)23:59

