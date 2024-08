『スパイダーマン』『ヴェノム』シリーズのソニー・ピクチャーズが放つ、マーベル映画最新作『クレイヴン・ザ・ハンター』が、2024年12月13日(金)に日米同時公開となることが決定した。また本作の最新予告が、レッドバンド版(アメリカでは年齢制限付きでインターネット公開)として到着している。

マーベルコミックではスパイダーマンの宿敵として描かれ、素手で猛獣を倒せるほどの身体能力と五感を持つクレイヴン。本作では、彼がいかにしてその力を得たのか、そして悪名高き最強のハンターとなったのか、“クレイヴン・ザ・ハンター”誕生の物語が描かれる。地上を制する最強の男、クレイヴンの超過激なバイオレンス・アクションに注目せよ。



子供の頃、裏社会を牛耳る父親と狩猟に出た際、巨大なライオンに襲われたことから、“百獣の王”のパワーを身体に宿し、最強のハンターと化したクレイヴン。引き締まった強靭な肉体に野獣のようなパワーとスピード、研ぎ澄まされた五感で本能のままに狩りまくるのは、金もうけのために動物を殺める人間たち。一度狙った“獲物”は、自らの手で確実に仕留めるまでどこまでも追い続ける。

残虐な“狩り”を次々に実行し、彼らを動かす大きな裏組織へと近づいてゆくクレイヴンだったが、やがて、一度は縁を切ったはずの父親がもたらした悪と直面せざるをえなくなる。さらに、病弱である最愛の弟が危険にさらされたことでクレイヴンは激昂、また全身が硬い皮膚に覆われた“ライノ”と思われる巨大な怪物からも命を狙われることに。エスカレートしてゆく怒りとともに、暴走する“狩り”が行きつく先は……?

公開されたレッドバンド版の予告編は、刑務所に捕らえられたクレイヴンが、看守の首元に剥製の牙を突き刺す衝撃的なシーンで幕を開ける。過激な流血描写が、これまでのマーベル作品とは異なるバイオレンス・アクションを予感させるが、その後も強烈な描写満載の肉体アクションが満載。すでに本作は、アメリカにて「激しい流血や暴力、言葉遣い」があるために、ソニー製作のマーベル作品として初めてR指定を受けている(※日本での映倫区分は未定)。また、スパイダーマンのヴィランとして有名なライノと思しき相手と戦うショットにも注目しよう。

主人公のクレイヴン役には、『キック・アス』シリーズや『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』(2015)のほか、『TENET テネット』(2020)『ブレット・トレイン』(2022)でも圧倒的な存在感を見せたアーロン・テイラー=ジョンソン。クレイヴンの父親役を、アカデミー賞に輝く名優ラッセル・クロウ、ヒロインのカリプソ役を『ウエスト・サイド・ストーリー』(2021)でアカデミー賞助演女優賞を受賞したアリアナ・デボーズが演じる。

映画『クレイヴン・ザ・ハンター』は、2024年12月13日(金)日米同時公開。

