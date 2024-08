Kep1erからn․SSignまで、京セラドーム大阪で開催される「THE FACT MUSIC AWARDS」で特別ステージを披露

「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」をさらに特別に輝かせるスペシャルステージがベールを脱ぐ。「THE FACT MUSIC AWARDS」組織委員会は本日(14日)、「Kep1er、n.SSign、NEXZが、『2024 THE FACT MUSIC AWARDS』でK-POPファンの注目を集めるスペシャルステージを披露する」と明らかにした。まず、“パフォーマンスマッチプ(美味しいお店)”ことKep1erが、THE FACTが運営する週刊アイドルランキングチャート「FAN N STAR」名誉の殿堂入りを果たしたボーイズグループのカバーステージを披露する。SUPER JUNIORをはじめ、BTS(防弾少年団)、SHINee、Stray Kidsなど、K-POPを代表するトップ人気グループが「FAN N STAR」名誉の殿堂入りを果たした中、華やかで多彩なパフォーマンスで日韓両国のファンを魅了しているKep1erがどのようなアーティストのカバーステージを披露するのか、好奇心が刺激される。

同授賞式に初めて参加するn.SSignは、今年デビュー20周年を迎えたグループ東方神起をオマージュするステージを準備しているという。デビュー後、急速なスピードでグローバルファンを獲得し、“ライジングK-POPアイドル”として成長しているn.SSignは、2000年代初頭の韓流ブームを引っ張った東方神起に対する敬意を込めたステージで、インパクトを残す見通しだ。昨年5月にデビューし、成長し続けている“ホットルーキー”のNEXZは、韓国と日本だけでなく、グローバルファンの心を鷲掴みにする特別なステージを準備している。パワフルなパフォーマンスはもちろん、「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」でしか見られないスケールの大きいステージを披露し、全世界のK-POPファンを魅了する予定だ。韓国メディアの「THE FACT」創刊10周年を記念して「THE FACT MUSIC AWARDS」初の海外開催を決定した「2024THE FACT MUSIC AWARDS」は、「NEW GEN FOR FANSTIVAL(NEW GENERATION FOR FAN FESTIVAL)」というスローガンのもと、アーティストとファンが共に楽しめるグローバルフェスティバルを準備している。「THE FACT」が主催し、FAN N STARとFEELINGVIVEが主管する「2024THE FACT MUSIC AWARDS」は、9月7日と8日に京セラドーム大阪で開催される。