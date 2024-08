欧州サッカースタジアムガイド2024-2025

第6回 セルティック・パーク(Celtic Park)

ロンドンのウェンブリー・スタジアム、マンチェスターのオールド・トラッフォード、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ、バルセロナのカンプ・ノウ、パリのスタッド・ドゥ・フランス......欧州にはサッカーの名勝負が繰り広げられたスタジアムが数多く存在する。それぞれのスタジアムは単に異なった形状をしているだけでなく、その街の人々が集まり形成された文化が色濃く反映されている。そんなスタジアムの歴史を紐解き、サッカー観戦のネタに、そして海外旅行の際にはぜひ足を運んでもらいたい。連載第6回はセルティック・パーク(スコットランド)。



「パラダイス」と呼ばれるセルティック・パーク photo by ロイター/アフロ





8月はヨーロッパの各地で24−25シーズンのシーズンが開幕。スコットランドでは8月3日からスコティッシュ・プレミアシップが始まった。



今回は昨シーズン、3連覇を果たして最多の通算54度目のタイトルを獲得したスコットランドの強豪セルティックのホームスタジアムである「セルティック・パーク」を紹介したい。なお8月4日にホームで行なわれた開幕戦でセルティックはキルマーノックを4―0で下し、11日のアウェーでのハイバーニアン戦でも2―0で退けて2連勝と今シーズンも好スタートを切っている。



スコットランドはグレートブリテン島の3分の1を占める、イギリスを構成する「ネーション」のひとつで、英語とスコットランド・ゲール語が公用語。FIFA(国際サッカー連盟)ができる1904年の前から、イギリス4協会(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド)は独自の活動をしており、ラグビー同様、サッカーも独自の代表チームを編成していることでよく知られている。



スコットランド南西部に位置し、人口63万人のスコットランド最大の都市グラスゴーを本拠地とするセルティックは、アイルランドの国旗同様、カトリックを意味する「緑」と平和を象徴する「白」がクラブカラーとなっている。緑と白のボーダーのユニフォームが特徴的で、そこから「フープス(The Hoops=輪っか)」という愛称を持っている。



クラブはカトリック教会のセント・メアリー教区の後援により、ライバルであるレンジャーズより15年遅く1887年に誕生。「セルティック」という名とエンブレムの十字架に見立てた四つ葉のクローバーは、この地域に多く住んでいたカトリック教徒であるアイルランド人のルーツを表わしている。





セルティックは2024年までに54度の国内リーグ優勝と、42回のスコティッシュカップ、21回のリーグ・カップを獲得し、ジョック・ステイン監督が率いた1966−67シーズンにはイギリスのクラブとして初めて欧州も制したスコットランドを代表する、欧州の名門クラブのひとつ。



なおステイン監督の名前は現在、西スタンドの名に残っている。またスタジアム正面にはチャンピオンズカップを持った銅像も飾られており、銅像の土台の銘には彼の名言「Football without the fans is nothing.」が書かれている。



クラブが最初に試合を行なったのは1888年だが、当時のスタジアムは間借りで、近隣の住民により整備された簡素な作りで2000人ほどの規模だった。だが、すでに当時から門には「セルティック・パーク」の名が刻まれ、選手は緑と白のユニフォームを着ていたという。



1891年、スタジアムの地代が上がったため、クラブは自前の土地で新しいスタジアムを持つことを決めた。名前はそのまま「セルティック・パーク」を使い、近くにあった現在の場所に移した。新スタジアムは、何十人にもよるサポーターのボランティアで建設され、誕生時にジャーナリストが「まるで墓地を出てパラダイスに来たようだ」と称したことから、そのまま「パラダイス」と呼ばれるようになったという。



初めての試合はレントンを4−3で下している。その後、クラブは100以上のタイトルを獲得しており、このスタジアムはまさしくサポーターにとって「パラダイス」となっていると言えよう。



その後、何度も改修されていく中で、1929年、高名なスタジアム建築家でありスコットランド人のアーチボルト・リーチによって作られた煉瓦のファサード(正面の飾り)があるメインスタンドが完成。だが、残念ながら1990年代後半にはスタジアムの拡張によりファサードは姿を消している。



また1990年代後半、「テイラーレポート」の影響により立ち見席が禁止されて、全座席制のスタジアムに再開発されていき、現在では60,000人ほどが収容できるスタジアムとなっている。なおセルティック・パークはスコットランドではラグビーのスコットランド代表のホーム「マレーフィールド」に次ぐ収容人数を誇る。そして2014年には「イギリス連邦のオリンピック」とも言われるコモンウェルスゲームズの開会式も行なわれた。

なお1931年、国内最大のライバルであるレンジャーズとのダービー「オールド・ファーム」で、GKジョン・トムソンが勇敢に相手のFWの両足に飛び込んだが、首の骨が折れて帰らぬ人となってしまった......。それ以来、ゴールポストにはトムソンの亡霊が出るという伝説がある。なお観客数の最高記録は1938年に行なわれた「オールド・ファーム」で、92000人を記録している。



セルティックと言えば「ナカ」こと元日本代表MF中村俊輔が在籍したことで、日本でよく知られるようになった。中村はイタリア・レッジーナで3年間プレーした後、2005年から4シーズン、セルティックに在籍し最初のシーズンから国内2冠に貢献した。



さらに2006年9月、チャンピオンズリーグに出場し、イングランドの強豪マンチェスター・ユナイテッドと対戦し、中村はアウェーだけでなく、ホームのセルティック・パークでも左足のフリーキックで得点し、セルティック初の決勝トーナメント進出に大きく貢献した。このシーズンはリーグ戦連覇にも寄与し、中村はスコットランドの年間最優秀選手、記者による最優秀選手賞などアワードを総なめしている。



その後もセルティックには元日本代表の水野晃樹(現いわてグルージャ盛岡)、井手口陽介(現ヴィッセル神戸)が在籍した。現在はFW古橋亨梧、前田大然、MF旗手怜央、DF岩田智輝、DF小林友希と5人の日本人選手が在籍し躍動しており、日本人選手にとって縁の深いスタジアムのひとつと言えよう。



2017年2月、クラブはスタジアムのメインスタンドとロンドン・ロードの間にある土地にホテルとミュージアムの開発計画を発表。2020年7月に修正計画が提出され、まだ具体的な着工プランはないという。いずれにせよセルティック・パークは今後もますます多くのサポーターを魅了する「パラダイス」であり続ける。