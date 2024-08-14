「初音ミク」「オーバーロード」など美少女フィギュア14選！ DMM Factory新作フィギュアまとめ【ワンフェス2024夏特集】
2024年7月28日(日)、千葉県・幕張メッセにて「ワンダーフェスティバル 2024［夏]」が開催された。
世界最大級の造形物やフィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル」はプロ、アマチュアを問わず、制作したキットを持ち寄り展示・販売することで、造形力を世に問うことを目的として始まったイベント。アニメ関連企業からの出展、当日しか発売が許可されない既存のキャラクターキット、一品限りの造形物。そして、気合の入ったコスプレなどその魅力は多岐にわたる。
本稿では、DMM Factoryの最新美少女フィギュアをご紹介しよう！
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DMM Factory
Maid Maison『はにかみ彼女』地上ひかげ発売日未定
Maid Maison 『はにかみ彼女』水澄華実発売日未定
Maid Maison『はにかみ彼女』志津城ねる発売日未定
Maid Maison『はにかみ彼女』柊紗乃発売日未定
Illustrator Collection Figure『年下彼女』illustration by Nabi発売日未定
Illustrator Collection Figure『年下彼女』illustration by 雨傘ゆん発売日未定
Illustrator Collection Figure『年上彼女』illustration by おしおしお発売日未定
Illustrator Collection Figure『年下彼女』illustration by らんぐ発売日未定
『Creators Collection Figure』初音ミク Rosuuri Ver.2025年05月
『Creators Collection Figure』初音ミク Rosuuri Ver.Amazon.co.jpで見る
オーバーロード アルベド ヘルメス・トリスメギストスVer. 1/7スケールフィギュア2025年7月
オーバーロード アルベド ヘルメス・トリスメギストスVer. 1/7スケールフィギュアAmazon.co.jpで見る
狼と香辛料 ホロ YシャツVer.発売日未定
【推しの子】ルビー バズらせファッションVer.発売日未定
【推しの子】有馬かな バズらせファッションVer.発売日未定
推しの子】MEMちょ バズらせファッションVer.発売日未定
Illustrator Collection Figure『年上彼女』illustration by 緜発売日未定
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