14日、笠松競馬場で行われた第48回岐阜金賞(3歳・重賞・ダ1900m・1着賞金1000万円)は、好位から3角で先頭に立った今井貴大騎手騎乗の1番人気フークピグマリオン(セ3、愛知・宇都英樹厩舎)が、その直後から追った6番人気サウンドノバ(牡3、笠松・森山英雄厩舎)にハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分05秒2(良)。

さらに3馬身差の3着に5番人気ベアサクシード(牡3、愛知・安部幸夫厩舎)が入った。なお、2番人気キャッシュブリッツ(牡3、笠松・笹野博司厩舎)は4着に、3番人気スティールアクター(牡3、愛知・角田輝也厩舎)は5着に終わった。

勝ったフークピグマリオンは、父ラニ、母エイシンサンタフェ、その父Zensationalという血統。これで重賞は4連勝で5勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆フークピグマリオン(セ3)

騎手:今井貴大

厩舎:愛知・宇都英樹

父:ラニ

母:エイシンサンタフェ

母の父:Zensational

馬主:福岡 隆史

生産者:西野 春樹

【全着順】

1着 フークピグマリオン 1人気

2着 サウンドノバ 6人気

3着 ベアサクシード 5人気

4着 キャッシュブリッツ 2人気

5着 スティールアクター 3人気

6着 キスリング 7人気

7着 ブルーチース 11人気

8着 コールミーメイビー 8人気

9着 カルテメトレス 4人気

10着 グレートメモリーズ 9人気

11着 ハヤイモノガチ 10人気

12着 エイシンフォトン 12人気