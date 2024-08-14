レースが行われた笠松競馬場(c)netkeiba

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　14日、笠松競馬場で行われた第48回岐阜金賞(3歳・重賞・ダ1900m・1着賞金1000万円)は、好位から3角で先頭に立った今井貴大騎手騎乗の1番人気フークピグマリオン(セ3、愛知・宇都英樹厩舎)が、その直後から追った6番人気サウンドノバ(牡3、笠松・森山英雄厩舎)にハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分05秒2(良)。

　さらに3馬身差の3着に5番人気ベアサクシード(牡3、愛知・安部幸夫厩舎)が入った。なお、2番人気キャッシュブリッツ(牡3、笠松・笹野博司厩舎)は4着に、3番人気スティールアクター(牡3、愛知・角田輝也厩舎)は5着に終わった。

　勝ったフークピグマリオンは、父ラニ、母エイシンサンタフェ、その父Zensationalという血統。これで重賞は4連勝で5勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆フークピグマリオン(セ3)
騎手:今井貴大
厩舎:愛知・宇都英樹
父:ラニ
母:エイシンサンタフェ
母の父:Zensational
馬主:福岡 隆史
生産者:西野 春樹

【全着順】
1着　フークピグマリオン　1人気
2着　サウンドノバ　6人気
3着　ベアサクシード　5人気
4着　キャッシュブリッツ　2人気
5着　スティールアクター　3人気
6着　キスリング　7人気
7着　ブルーチース　11人気
8着　コールミーメイビー　8人気
9着　カルテメトレス　4人気
10着　グレートメモリーズ　9人気
11着　ハヤイモノガチ　10人気
12着　エイシンフォトン　12人気