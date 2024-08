【アーケードアーカイブス ナックルヘッズ】8月15日 発売予定価格: PS4版 837円 Nintendo Switch版 838円 プレイ人数:1~4人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用格闘ゲーム「アーケードアーカイブス ナックルヘッズ」の配信を8月15日に開始する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

「ナックルヘッズ」は1993年にナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)から発売された格闘ゲーム。プレーヤーはバトルロイヤル「KNUCKLE HEADS」の参加者の1人として、賞金と名声を手に入れるため様々な強者に挑んでいく。

本作は最大4人同時プレイが可能。操作するキャラクターは超個性的な6人の強者から1人選択できる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中!

公式番組「アーケードアーカイバー」が、YouTubeライブにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、たくさんのコンテンツが用意された生番組となっている。

8月15日19時からは「ナックルヘッズ特集」が配信される。番組には開発の杉山嘉浩氏、山田昌紀氏、菊池秀行氏、相原隆行氏、そしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。

KNUCKLE HEADS & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.