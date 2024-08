avex Hits on ViNYL / avex珠玉のヒット曲を続々アナログ化!

avexは、CDの名盤をアナログ化した「avex Hits on ViNYL」シリーズを開始。第1弾として、倖田來未やH Jungle With tなど、1990年代から近年までのヒットソング・12タイトルを11月3日(レコードの日)に発売する。すべて初回生産限定で、価格は2,200円から。

12タイトルのラインナップは以下の通り。なお、avexは第1弾を皮切りに、今後もヒットソングのアナログ盤を続々とリリースする予定という。

ラインナップ

・TRF「EZ DO DANCE / 寒い夜だから・・・ 」(7インチ:2,200円)

・hitomi「LOVE 2000 / In the future」(7インチ:2,200円)

・globe「DEPARTURES / FREEDOM」(7インチ:2,200円)

・H Jungle With t「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント」(7インチ:2,200円)

・鈴木亜美「BE TOGETHER / love the island」(7インチ:2,200円)

・ピコ太郎「PPAP」(7インチ:2,200円)

・相川七瀬「夢見る少女じゃいられない」(7インチ:2,200円)

・倖田來未「キューティーハニー」(7インチ:2,200円)

・Folder5「Believe / Folder5」(7インチ:2,200円)

・m.c.A・T「ごきげんだぜっ! / Feelin’ Good ~恋はパラダイス~」(7インチ:2,200円)

・VOCALAND「VOCALAND」(LP2枚組:5,940円)

・VOCALAND「VOCALAND 2」(LP2枚組:5,940円)