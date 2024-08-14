倖田來未やH Jungle With tがアナログ盤に。avexから12タイトル発売
avex Hits on ViNYL / avex珠玉のヒット曲を続々アナログ化！
avexは、CDの名盤をアナログ化した「avex Hits on ViNYL」シリーズを開始。第1弾として、倖田來未やH Jungle With tなど、1990年代から近年までのヒットソング・12タイトルを11月3日(レコードの日)に発売する。すべて初回生産限定で、価格は2,200円から。
12タイトルのラインナップは以下の通り。なお、avexは第1弾を皮切りに、今後もヒットソングのアナログ盤を続々とリリースする予定という。
ラインナップ
・TRF「EZ DO DANCE / 寒い夜だから･･･ 」（7インチ：2,200円）
・hitomi「LOVE 2000 / In the future」（7インチ：2,200円）
・globe「DEPARTURES / FREEDOM」（7インチ：2,200円）
・H Jungle With t「WOW WAR TONIGHT ～時には起こせよムーヴメント」（7インチ：2,200円）
・鈴木亜美「BE TOGETHER / love the island」（7インチ：2,200円）
・ピコ太郎「PPAP」（7インチ：2,200円）
・相川七瀬「夢見る少女じゃいられない」（7インチ：2,200円）
・倖田來未「キューティーハニー」（7インチ：2,200円）
・Folder5「Believe / Folder5」（7インチ：2,200円）
・m.c.A・T「ごきげんだぜっ！ / Feelin’ Good ～恋はパラダイス～」（7インチ：2,200円）
・VOCALAND「VOCALAND」（LP2枚組：5,940円）
・VOCALAND「VOCALAND 2」（LP2枚組：5,940円）