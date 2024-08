愛媛県今治市にあるタオル美術館で、2024年9月7日(土)から、絵本「ピーターラビット(TM)のおはなし」の世界観をさまざまな形で表現する「PETER RABBIT(TM) in TOWEL MUSEUM」が初開催!タオル生地を用いたさまざまな企画展示のほか、カフェや庭園、イベント限定品を含むグッズのショッピングが楽しめる。さらに、冬季は3Dプロジェクションマッピングも実施される。

今治市タオル美術館で開催予定の「PETER RABBIT(TM) in TOWEL MUSEUM」

タオル美術館のガーデンをイメージした全長20メートルのビッグタオル展示

鮮やかな花畑が描かれているデザイン

自然の恵みを集めるピーターたちも描かれている

四季を楽しむピーターラビットのタオル展示も

「ミニハンカチ(ネイチャー)」

「ミニハンカチ(ミュージアム)」

「フェイスタオル(オレンジ)」と「バスタオル(オレンジ)」

「Wポケットクリアファイル」

「アールグレイ紅茶缶」

「アクリルコースター」

冬季に実施予定のタオル美術館イルミネーションのイメージ

■ピーターラビット(TM)の世界観が詰まった「PETER RABBIT(TM) in TOWEL MUSEUM」企画展示では、絵本「ピーターラビット(TM)のおはなし」シリーズの挿絵や表紙デザインをタオルで表現。タオル美術館のガーデンをイメージした全長20メートルのビッグタオルは圧巻。このほか、四季を楽しむピーターたちの展示や、みかんが有名な愛媛ならではの柑橘とピーターたちの「オレンジガーデン」エリア、タオルで製作された超大型のぬいぐるみ、同じくタオルで製作された、作者ビアトリクス・ポター(TM)の肖像画などが展示される予定だ。■ピーターラビット(TM)のミュージアムカフェではみかんパンを提供タオル美術館1階のミュージアムカフェでもピーターラビットとコラボレーションを実施。エントランスもピーターラビット仕様に!カフェメニューには、企画展内の「オレンジガーデン」にちなんだ、みかんパンなどが登場予定。「みかんたっぷりピーターのみかんパンセット」や「ピーターと3つのブレッドのブランチセット〜オレンジジュース添え〜」など、愛媛の食材をふんだんに使用したコラボレーションメニューを楽しもう(※メニューの内容は監修中のため変更の可能性あり)。■約600点のピーターラビット(TM)グッズが登場ピーターラビット(TM)のグッズも約600点販売予定。ここでしか手に入らない、オリジナルデザインのオレンジ柄のタオルや、「Friend to Nature」のメッセージを込めたリボーンコットンのタオルなど、限定品を要チェックだ。■ピーターラビット(TM)の3Dプロジェクションマッピングも必見2024年11月2日(土)〜2025年1月31日(金)の期間中、タオル美術館内庭園ではピーターラビット(TM)とコラボしたイルミネーションと3Dプロジェクションマッピングを開催予定。初日となる11月2日(土)にはオープンセレモニーが開催され、打ち上げ花火で盛大に幕が上がる予定だ。地元の人や観光客で例年にぎわいを見せるイベントとなっている。ピーターラビット(TM)が各所でお出迎えしてくれるタオル美術館に遊びに行こう!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne & Co.,2024