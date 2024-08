【ビルボード】NEWS『JAPANEWS』総合アルバム首位獲得　美風 藍／Jr.EXILE VS NEO EXILEが続く

2024年8月14日公開(集計期間:2024年8月5日〜8月11日)の総合アルバム・チャート“Hot Albums”で、NEWSの『JAPANEWS』が総合首位を獲得した。

タイトルに「JAPAN」の冠を掲げた本作は、“日本”をテーマにした“ジャパニーズガイドブック”のような音楽作品となっている。CDセールス111,131枚で1位を記録した。本チャートにおいて、NEWSは『QUARTETTO』から本作まで9作連続で首位を獲得している。

メディアミックス作品『うたの☆プリンスさまっ♪』に登場する美風 藍のベストアルバム『うたの☆プリンスさまっ♪ソロベストアルバム 美風 藍「アンビバレント」』がCDセールス21,501枚で2位にチャートイン。続いて“Jr.EXILE”が集結するプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』の第4弾アルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』は、CDセールス20,191枚で3位、ダウンロード数179DLで13位を記録し、総合3位にチャートインした。

ダウンロード数997DLで、ダウンロード・アルバム・チャート“Download Albums”3週連続の1位を獲得したOfficial髭男dismは、4位に登場。2024年のDownload Albumsでは、宇多田ヒカル『SCIENCE FICTION』が4週連続で首位を獲得しているが、このままの勢いで並ぶのか次週も注目だ。



◎【Hot Albums】トップ10

1位『JAPANEWS』NEWS

2位『うたの☆プリンスさまっ♪ソロベストアルバム 美風藍 アンビバレント』美風藍(蒼井翔太)

3位『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』V.A.

4位『Rejoice』Official髭男dism

5位『進撃の記憶』Linked Horizon

6位『ANISON COVERS 2』森口博子

7位『待ち合わせに、飽きもと。』TEAM SHACHI

8位『SUPER EIGHT』SUPER EIGHT

9位『RISE UP』NiziU

10位『WALK』NCT 127