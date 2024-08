OH MY GIRL、10thミニアルバム「Dreamy Resonance」ムードカットを公開

OH MY GIRLのニューアルバムのムードカットが公開された。OH MY GIRLは今月26日、10thミニアルバム「Dreamy Resonance」でカムバックする。14日0時には、所属事務所のWMエンターテインメントの公式SNSを通じて、ニューアルバムのムードカット(MOODCUT)を公開した。ムードカットで彼女たちは、それぞれ違う色とデザインのドレスを着て、まるで人形のようなビジュアルをアピールしている。集合カットでは、同じポーズで同じところを見つめて立っており、個人カットではそれぞれの個性をアピールして、美しい姿で“ディズニープリンセス”のような美貌を披露し、公開と同時に爆発的な反応を得ている。

OH MY GIRLは、童話の中の人形の家と童話の本を連想させるアニメーション形式の予告映像とタイムテーブルを公開したことに続き、人形のようなビジュアルのムードカットを公開、連続性を持つ予告コンテンツで注目を集めており、新しいコンテンツが公開されるたびに、ニューアルバムのコンセプトと世界観に関する様々な解釈が出るなど、関心を集めている。また、神秘、切なさなどのコンセプトの代名詞と言える彼女たちが、ニューアルバムを通じて披露する音楽とステージへの好奇心を刺激し、26日に発売されるニューアルバムへの期待がさらに高まっている。昨年7月にリリースした9thミニアルバム「Golden Hourglass」以降、約1年1ヶ月ぶりのアルバムで期待を集めているOH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」は、8月26日午後6時に音楽配信サイトを通じて発売される。