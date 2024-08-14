独海運ハパックロイド、上期75％減益でも市場の強さ強調

[フランクフルト １４日 ロイター] - ドイツの海運会社ハパックロイドが１４日発表した上半期決算は純利益が７５％減少した。ただ、同社は先月、通期の利益見通しを引き上げており、堅調な需要など良好な市場環境を強調した。

ロルフ・ハッベン・ヤンセン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「前年の非常に好調な業績には及ばなかったものの、旺盛な需要とスポット運賃の改善により、２０２４年上半期は良い結果を達成できた」と評価。

「下半期は継続的な成長と質の高いサービスにさらに注力していく」と語った。

上期純利益は７億３２００万ユーロ（８億０４４７万ドル）。前年同期は２９億ユーロだった。

利払い・税引き・償却前利益（ＥＢＩＴＤＡ）は４８％減の１８億ユーロ、利払い・税引き前利益（ＥＢＩＴ）は６８％減の８億１３００万ユーロとなった。

同社は紅海での治安情勢を受けた輸送能力拡大ニーズに応えるため、今年に入り新たな船舶とコンテナを追加した。

通年のＥＢＩＴＤＡは３２億─４２億ユーロ、ＥＢＩＴは１２億─２２億ユーロを見込む。

同社は非常に不安定な運賃と大きな地政学的課題を背景に、見通しは不確実性が高いと指摘した。