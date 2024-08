MAMAMOO ムンビョル、リパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」コンセプトフォト第3弾を公開

MAMAMOOのムンビョルが、カムバックへの期待を高めた。彼女は本日(14日)0時、公式SNSを通じて1stフルアルバムのリパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」のコンセプトフォト第3弾を公開した。写真の中の彼女は、スキンケアブランドの広告モデルとして透明感のある魅力をアピールした。また別の写真では、制服を着用し、まるで青春ロマンスドラマから飛び出してきたようなムードを漂わせた。これはtvNドラマ「ソンジェ背負って走れ」の名場面をパロディーしたもので、彼女ならではのポジティブなエネルギーを届けた。

このように彼女はステージ上のプロフェッショナルなアイドルから芸能番組の出演者、ショーホスト、アンカーに続き、広告モデルと俳優まで放送局内の多様な職業を再現した姿で目を引いた。最後のコンセプトフォトでは、果たしてどのような職業が登場するのか、ファンの好奇心を刺激した。同作はムンビョルが2月に発売した1stフルアルバム「Starlit of Muse」のリパッケージアルバムだ。1stフルアルバムの収録曲に加えてタイトル曲「Is This Love?」を含む新曲4曲を収録し、煌めく夏の日を表現する。「Starlit of Muse」で、ラップとボーカルを行き来しながら無限大の可能性を見せたムンビョルであるだけに、その延長線上にある「Starlit of Twinkle」で披露する新しい音楽とパフォーマンスにも関心が集まっている。リパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」は、21日午後6時に各音楽配信サイトを通じて発売される。