ÍÌ¾¿Í¤ÎÎø¿Í¤Ï¿É¤¤¡Ä²á·ã¤¹¤®¤ë½÷À¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î2¥·¥ç»£±Æ·¸¤Ë¤Ê¤ëÈà½÷¤ËÆ±¾ð¡ÖÃÏ¹ö¤¹¤®¡×¡ãÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡ä
ÆâÅÄ½ÕµÆ¤ÎÌ¾ºîÌ¡²è¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤¬¡¢¡ÈÃË½÷µÕÅ¾¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Î¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¤È¤·¤ÆÎáÏÂ½é¤Î±ÇÁü²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ËÙÀÚ¤Á¤è¤ßÌò¤òÈÓ¾Â°¦¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÆî¹ÀÇ·¤òFANTASTICS¡¦È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ËÙÀÚ¤Á¤è¤ß¡ÊÈÓ¾Â°¦¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÆî¹ÀÇ·¡ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ë¤È½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤ÎÆî¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°ÃÏ¸µ¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤Á¤è¤ß¤¬»£±Æ·¸¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë¡Ä¡£¥â¥Æ¥â¥Æ¤ÊÆî¤¯¤ó¤ËÎø¤¹¤ë¤Á¤è¤ß¤Î¶ìÏ«¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÆ±¾ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿µó¶çÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¥¹!? ¿Íµ¤¼Ô¤ÊÆî¤¯¤ó¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤Á¤è¤ß
¢¡¡ÖÆî¤¯¤ó¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×
¤Á¤è¤ß¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆÍÁ³¿ÈÄ¹15cm¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æî¤¯¤ó¡£¤Á¤è¤ß¤Ï¾®¤µ¤ÊÆî¤¯¤ó¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤è¤ß¤ÈÆî¤¯¤ó¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤Ê¤¼15cm¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¤Õ¤¤¤Ë¤Á¤è¤ß¤Ï¡¢¡Ö»ä»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ä»ä¤Î¤»¤¤¤«¤â¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢°ÊÁ°¤ËÆî¤¯¤ó¤È½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
Æî¤¯¤ó¤¬½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¥Ý¥Ä¥ó¤È¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤ÆÉÔÄçÉå¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Á¤è¤ß¡£¤µ¤é¤ËÈà½÷¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Æî¤¯¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Á¤è¤ß¤Ï¥í¡¼¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ÈÊÌ¤Î½÷»Ò¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤È»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤è¤ß¤Ï¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¢Æî¤¯¤ó¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¡Ö¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÆî¤¯¤óÃ¯¤Ë¤â¸«¤Ä¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¤·¡×¤È´ê¤¦¡£
¤½¤³¤ËºÆ¤ÓÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸½¤ì¡¢¤Á¤è¤ß¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â»£±Æ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¹½¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆî¤¯¤ó¤ÎËË¤ËÆÍÁ³¥¥¹¡£¤Á¤è¤ß¤Ï»×¤ï¤º¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤º¡¢»£±Æ·¸¤ËÅ°¤¹¤ë¤Á¤è¤ß¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤è¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»Ò¡×¡Ö¤Á¤è¤ß¿É¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈà»á¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥¥¹¤ÏÅÜ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤è¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¥Á¥å¡¼¤µ¤ì¤ëÈà»á¤ò»£±Æ¤¹¤ëÈà½÷ÃÏ¹ö¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£