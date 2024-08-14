明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

２３：００ 米・企業在庫

※日・閣議

※韓国，インド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：総医研<2385>，ＤＴＳ<9682>

※海外企業決算発表：ウォルマート，アプライドマテリアルズほか



出所：MINKABU PRESS