ZEROBASEONE、4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」ROMANCEバージョンのコンセプトフォトを公開

ZEROBASEONEが、爽やかなビジュアルで目を引いた。13日と14日、ZEROBASEONEは4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」のROMANCEバージョンのコンセプトフォトを公開した。公開された写真の中でZEROBASEONEは、日差しが降り注ぐ庭園で笑顔を見せている。夏の爽やかさが感じられるビジュアルが印象的だ。特に、それぞれのはっきりとした魅力と個性が盛り込まれた個人コンセプトフォトには、ときめきいっぱいの9人の姿が収められており、ラブコメディを見ているようなラブリーなムードでカムバックに対する期待を高めた。

ZEROBASEONEはこれに先立ち、苦痛まで甘受する愛の感情を描いたBADバージョンのコンセプトフォトに続き、輝かしい青春の1ページを連想させるROMANCEバージョンのコンセプトフォトを公開し、韓国だけでなく海外ファンからも爆発的な反応を得ている。今後公開されるSFバージョンのコンセプトフォトにも関心が寄せられている。4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」は、ZEROBASEONEが前作の3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の発売以降、約3ヶ月ぶりに発表するアルバムだ。カムバックする度にK-POPの新たな歴史を作っているZEROBASEONEの映画のような物語で、再び新しいチャプターを創る。今回のアルバムには、ヒットメーカーのKENZIEが参加したタイトル曲「GOOD SO BAD」を含め、「KILL THE ROMEO」「海(ZB1 Remake)」「Insomnia」「Road Movie」「Eternity」「YURA YURA(Korean Ver.)」など、計7曲が収録された。ZEROBASEONEだけの音楽とパフォーマンスでどのような記録を残すのか、注目されている。ZEROBASEONEの4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」は26日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。