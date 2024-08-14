【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）が４月にソウルで開催した単独コンサートの模様を収めた映画「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ ＴＯＵＲ ＦＯＬＬＯＷ ＡＧＡＩＮ ＴＯ ＣＩＮＥＭＡＳ」が１４日に公開された。



映画では、４月２７、２８の両日にソウルワールドカップ競技場で開かれた「ＦＯＬＬＯＷ ＡＧＡＩＮ ＴＯ ＳＥＯＵＬ」の多彩な瞬間を３６０度カメラとシネマティックカメラで捉えた。ＳＥＶＥＮＴＥＥＮは２日間で約７万人の観客を動員した。



韓国での公開に続き、２１日からは９０カ国以上で順次上映される。日本では２３日に公開される。



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