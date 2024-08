LE SSERAFIM、4thミニアルバム「CRAZY」トラックサンプラーを公開

LE SSERAFIMが、トラックサンプラーを通じてニューアルバムのヒントを伝えた。本日(14日)0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルとSOURCE MUSICの公式SNSを通じて、4thミニアルバム「CRAZY」のトラックサンプラー5種が公開された。1本あたり約20秒と短いが、メンバーたちのイラストと新曲の一部、トラック別のテーマを盛り込んだフレーズが含まれており、関心を集めた。

最初の映像は、テクノ(Techno)スタイルのサウンドと稲妻のグラフィックが調和し、強烈な印象を残す。この映像は、アルバムのトレーラーにナレーションで挿入された「Can't change the weather. Chase Lightning. Change the ground」というフレーズで終わる。2番目の映像は、洗練されたEDM系のハウス(House)音楽で、爽快感を与える。色とりどりのノイズの末に登場する「Act like an angel and dress like crazy」というフレーズは、新曲に対する好奇心をさらに高める。螺旋形の背景が目を引く3番目の映像は、心臓をときめかせるビートとぴったりな「We just do it、cuz it's fun」というフレーズで注目を集める。4番目のトラックは、先立ってファンミーティングのステージで先行公開され、アルバムへの収録を予告した「1-800-hot-n-fun」だ。青黒い空を照らす閃光を背景に「1-800-hot-n-fun That's my number hit my line」という見慣れた歌詞が目を引く。最後の映像の雰囲気は、以前のトラックとは異なり、かなり柔らかい。トラックサンプラーの最後を飾った「This racing heartbeat It's telling you something precious」というフレーズが好奇心を刺激する。ニューアルバムの収録曲はテクノスタイル、EDM系のハウス、ロック、ヒップホップなど、果敢なジャンル選択が際立つ。また、5つのトラックのテーマが「LE SSERAFIMと一緒にただ一度狂ってみよう」というメッセージをもとに、有機的に繋がっているという点も興味深い。いつも新しい挑戦を止めない彼女たちのカムバックに期待が集まっている。LE SSERAFIMの4thミニアルバム「CRAZY」は、30日の午後1時にリリースされる。これに先立ち、16日から19日までの4日間、4種のコンセプトフォトが公開される予定だ。