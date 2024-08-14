【高校ラグビー】日・中・韓ジュニア交流試合に参加するＵ１７日本代表メンバー２３人が決定！ 大阪桐蔭・京都工学院・報徳学園など近畿から１１名
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、８月２５日から、韓国・慶尚北道で開催される「第３２回 日・中・韓ジュニア交流試合」のラグビー競技に参加するＵ１７日本代表のメンバー２３人を発表しました。
日・中・韓ジュニア交流試合は、日本スポーツ協会の交流事業の一つとして、１９９３年より、青少年のスポーツ交流の促進を通しての相互理解や競技力向上を目的に、日本・中国・韓国が持ち回りで開催している競技会。
今回は、全国９地区（北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州）での「Ｕ１７ブロックトレセン」、各地区を代表する選手が激突した「コベルコカップ２０２４」大会でのパフォーマンスを参考に、全国から２３人の選手が選出されました。
Ｕ１７日本代表は、８月２１日に集合、直前合宿でのトレーニングを行った後、韓国に出発２６日に中国代表、２８日に慶山市選抜、２９日に韓国代表と対戦します。
【Ｕ１７日本代表メンバー（２３名）】
(ポジション・氏名・所属校・身長・体重) 学年は全て２年生
ＰＲ
喜瑛人 (桐蔭学園) １７２ｃｍ・１０３ｋｇ
武田粋幸 (東福岡) １７５ｃｍ・１１２ｋｇ
春名倖志郎 (京都工学院) １７９ｃｍ・１１５ｋｇ
古澤晴也 (常翔学園) １７７ｃｍ・１１０ｋｇ
秀島聡太郎 (佐賀工) １８１ｃｍ・１０３ｋｇ
ＨＯ
堂薗尚悟 （桐蔭学園）１７４ｃｍ・９６ｋｇ
ＬＯ
笹部隆毅 (東海大相模) １８８ｃｍ・９４ｋｇ
三治蒼生 (中部大春日丘) １８４ｃｍ・９０ｋｇ
泊晴理 (大阪桐蔭) １９０ｃｍ・９７ｋｇ
城内佳春 (天理) １８６ｃｍ・１０５ｋｇ
ＦＬ
上原大尚 (報徳学園) １８１ｃｍ・９６ｋｇ
ＦＬ／ＮＯ．８
阿塚心 (松山聖陵) １８２ｃｍ・９８ｋｇ
ＨＯ／ＮＯ．８
須藤蒋一 (東福岡) １７６ｃｍ・１０３ｋｇ
ＳＨ
荒木奨陽 (中部大春日丘) １６９ｃｍ・７０ｋｇ
日比野陽穂 (報徳学園) １６５ｃｍ・６５ｋｇ
ＳＯ
杉山祐太朗 (京都工学院) １７４ｃｍ・７６ｋｇ
ＣＴＢ
林宙 (京都工学院) １８０ｃｍ・８９ｋｇ
手崎颯志 (大阪桐蔭)１７５ｃｍ・７８ｋｇ
福田恒秀道 (国学院栃木) １７０ｃｍ・７４ｋｇ
東佑太 (東海大大阪仰星) １７３ｃｍ・８２ｋｇ
ＷＴＢ／ＣＴＢ
半田悦翔 (東福岡) １７３ｃｍ・８４ｋｇ
ＷＴＢ／ＦＢ
高野恵次郎 (小倉) １８０ｃｍ・８０ｋｇ
ＦＢ
廣畑汰南 (熊野) １７７ｃｍ・８０ｋｇ
【試合日程】
８月２６日（月） 日本代表 対 中国代表
８月２８日（水） 日本代表 対 慶山市選抜
８月２９日（木） 日本代表 対 韓国代表