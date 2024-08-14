¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Û¿ÜºêÍ¥°á¡Ö4Ç¯¸å¡¢8Ç¯¸å¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡Í´ÑµÒ¤Ç¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç³¤³°¤Ç¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë45¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Îµ¢¹ñ²ñ¸«¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÏÁª¼êÃÄ²òÃÄ¼°¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÈøåÑ¹×ÃÄÄ¹¡¢³«²ñ¼°¤Ç´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¤Î¹¾Â¼Èþºé¡¢ÃË»Ò¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÎSHIGEKIX¡ÊÈ¾°æ½Å¹¬¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬66¿Í¡Ê¹¾Â¼´Þ¤à¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò´Þ¤à·×11¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£½÷»Ò50¥¥íµé¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¿ÜºêÍ¥°á¡Ê25¡á¥¥Ã¥Ä¡Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Î»þ¤ÏÌµ´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¡¢Í´ÑµÒ¤Ç¤Î¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ´ÑµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ó¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ï4Ç¯¸å¤Ë¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢4Ç¯¸å¡¢8Ç¯¸å¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ´î¤Ó¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÂÐ³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤·¤Î94Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥ê½éÀï¡£º£²ó¤Î½÷»Ò6³¬µé¤ÇÍ£°ìÅìµþ¸ÞÎØ¤òÃÎ¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Üºê¤¬¡¢1²óÀï¤Ç18Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñ50¥¥íµé¤Ç¥¤¥ó¥É½÷»Ò½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ó¥Í¥·¥å¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡£¤½¤Î¥Ó¥Í¥·¥å¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ó¥Í¥·¥å¤¬ÅöÆü·×ÎÌ¼º³Ê¤ÇÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤¬ÉÔÀï¾¡°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê2ÀïÌÜ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿3°Ì·èÄêÀï¤Ç°ÕÃÏ¤Î¥Ñ¥ê1¾¡¤òµó¤²¤¿¡£