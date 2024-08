【Tavern Manager Simulator】8月14日 発売価格:1,500円(8月28日まで10%オフ)

One More Timeは8月14日、シミュレーションゲーム「Tavern Manager Simulator」を発売した。プラットフォームはSteam(PC)で、価格は1,500円。リリース記念セールを実施しており、8月28日まで1,350円(10%オフ)で提供している。

本作は、中世風のファンタジー世界を舞台にした酒場経営シミュレーションゲーム。酒場のオーナーとなり、廃れた酒場の立て直しを図る。操作は一人称視点で、店内の家具や装飾の配置から食材や酒の手配、薪割りに調理や接客、掃除といった酒場経営のすべての業務をプレーヤー自ら行なっていく。

酒場を訪れる客には満足度が設けられており、彼等を怒らせることなくもてなすことで酒場の評判を上げ、かつての栄光を取り戻すことが最終目的となる。適切な接客により客は満足しチップなどの報酬が得られるが、開店中にはさまざまなイベントが発生し、その対処として時には酔い潰れた客を追い出すといった場面も。次々と訪れる客と降りかかる業務を適切にさばく、タイムマネジメントが重要なゲームとなっている。

This is our first game, which will be released on August 13th. We're working day and night, but really happy to share with you a new trailer.



Wishlist https://t.co/S4MeoZitHP#IndieGame | #IndieDev | #GameDev | #TrailerTuesday | #WishlistWednesday pic.twitter.com/PhlGfAdSdu