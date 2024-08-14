¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÂçºå¶Í°þ¡¦¶Î¼ÍÛ¡Ö¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¡×ÎíÇÔ¤ËÍîÃÀ¡¡¥×¥íÃíÌÜ¤âÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î°Õ¸þ
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè8Æü¡¦2²óÀï¡¡Âçºå¶Í°þ0¡Ý3¾®¾¾ÂçÃ«¡Ê2024Ç¯8·î14Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ï¾®¾¾ÂçÃ«¡ÊÀÐÀî¡Ë¤ËÎíÇÔ¤òµÊ¤·¡¢2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î3ÈÖ¡¦¶Î¼ÍÛ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï½é²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤â3²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¤ÏÆóÈô¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£»î¹ç¤ò½ª¤¨¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¡¦À¾Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÉ¤¯¹¶¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¥À¥á¤À¤È»î¹çÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥í¤âÃíÌÜ¤·¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë°ïºà¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£