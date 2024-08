(MCU)映画『&ウルヴァリン』ではサプライズのカメオ出演がテンコ盛りとなっているが、『X-MEN』シリーズでウルヴァリンのチームメイトだったストーム役のハル・ベリーに出演依頼はなかったという。

『デッドプール&ウルヴァリン』の内容に触れています。

(C)2013 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

米のインタビューで、『デッドプール&ウルヴァリン』にストーム役で復帰する話があったのかどうか質問されたベリー。「いいえ」と答え、「ブレイク(・ライヴリー)に一度尋ねられましたけど。マーク・ジェイコブスのファッションショーで彼女に遭遇して、“私の夫の映画にストーム役で出演してくれませんか?”と訊かれたんです。“ええ、彼に頼まれたら”と答えたんですが、彼には頼まれませんでしたね」と続けた。

ブレイク・ライヴリーは、デッドプール役で復帰したライアン・レイノルズの妻で、『デッドプール&ウルヴァリン』でマスクは取らなかったが、。

なお、ベリーのストーム再演説については、『デッドプール&ウルヴァリン』の公開前に囁かれていた。本作の撮影が始まった2023年5月、ベリーがストームを思わせるヘアカラー&スタイルの画像をSNSにしていたからだ。しかし、このヘアスタイルは、の新アクション映画『ザ・ユニオン』で演じる役柄のためで、ストーム役とは何の関係もないことが後にした。

残念ながら、『デッドプール&ウルヴァリン』ではベリーをはじめ、サイクロプス役のジェームズ・マースデンやジーン・グレイ役のファムケ・ヤンセンなど、『X-MEN』シリーズのオリジナル主要キャストの復帰は叶わなかった。しかし、まだチャンスは残っていると言えるだろう。『デッドプール&ウルヴァリン』でウルヴァリンやパイロ、セイバートゥースが復活しただけでなく、(2023)のミッドクレジットシーンでは『X-MEN』のキャラクターであるビーストが登場し、X-MENが存在する世界が描かれていたからだ。

現在MCUでは、『アベンジャーズ』シリーズ第5弾のタイトル変更や新ヴィランの設定など激変が起こっているため、X-MENの将来は未知な部分が多いが、ベリー他おなじみのメンバーが戻って来るとの朗報を待ちたい。

Source:

The post first appeared on .