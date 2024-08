Í½Áª3²óÀï½ªÎ»¡ª Ä®ÅÄ¹À¼ù¤Î¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÏEL¤Ø¡¢ÀîÂ¼ÂóÌ´¤Î¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ÏPO¿Ê½Ð¡Ä¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Î¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤âEL¤Ø¡ÚCL¡Û

13日、チャンピオンズリーグ(CL)の予選3回戦の2ndレグが開催。プレーオフ進出チームが決定した。今シーズンから新フォーマットで行われるCL。32チームから36チームに出場枠が拡大し、グループステージが廃止。リーグ・フェーズでは、各チームが8つの異なるチームと対戦して、勝ち上がりを決める。予選から出場権獲得を目指す中、7チームがプレーオフで決定。3回戦からは10チームがプレーオフに進むこととなる。

日本代表DF町田浩樹が所属するロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ(ベルギー)はスラビア・プラハ(チェコ)と対戦。1stレグで3-1と敗れていた中、ホームゲームでも0-1で敗戦。2戦合計1-4で敗れ、サン=ジロワーズはヨーロッパリーグ(EL)に回ることとなった。また、日本代表MF川村拓夢が加入したレッドブル・ザルツブルク(オーストリア)はトゥベンテ(オランダ)と対戦。3-3のドローに終わったが、1stレグで2-1と勝利していたため、プレーオフに進むことが決定した。その他、ジョゼ・モウリーニョ監督が就任したフェネルバフチェ(トルコ)は、リール(フランス)と1-1のドロー。2戦合計2-3で敗れてELに参加することが決定。レンジャーズ(スコットランド)vsディナモ・キーウ(ウクライナ)は0-2でディナモ・キーウが勝利し、2戦合計1-3で勝ち上がりを決めた。なお、すでにプレーオフの組み合わせも決定しており、ザルツブルクはディナモ・キーウと対戦する。また、プレーオフから出場するDF荻原拓也が所属のディナモ・ザグレブは、カラバフ(アゼルバイジャン)と対戦する。なお、プレーオフで敗れたチームはELに参加することとなる。◆予選3回戦【2ndレグ】8/13(火)APOEL(キプロス) 0-0(AGG:0-2) スロバン・ブラチスラヴァ(スロバキア)ボデ/グリムト(ノルウェー) 4-1(AGG:5-1) ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド)フェネルバフチェ(トルコ) 1-1(AGG:2-3) リール(フランス)トゥベンテ(オランダ) 3-3(AGG:4-5) レッドブル・ザルツブルク(オーストリア)PAOKテッサロニキ(ギリシャ) 3-4(AGG:5-6) マルメ(スウェーデン)ルドゴレツ(ブルガリア) 2-7(AGG:4-8) カラバフ(アゼルバイジャン)フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) 1-1(AGG:1-3) ミッティラン(デンマーク)FCSB(ルーマニア) 2-3(AGG:3-4) スパルタ・プラハ(チェコ)ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ(ベルギー) 0-1(AGG:1-4) スラビア・プラハ(チェコ)レンジャーズ(スコットランド) 0-2(AGG:1-3) ディナモ・キーウ(ウクライナ)【1stレグ】8/6(火)カラバフ(アゼルバイジャン) 1-2 ルドゴレツ(ブルガリア)マルメ(スウェーデン) 2-2 PAOKテッサロニキ(ギリシャ)ミッティラン(デンマーク) 2-0 フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)スパルタ・プラハ(チェコ) 1-1 FCSB(ルーマニア)ディナモ・キーウ(ウクライナ) 1-1 レンジャーズ(スコットランド)リール(フランス) 2-1 フェネルバフチェ(トルコ)ザルツブルク(オーストリア) 2-1 トゥベンテ(オランダ)8/7(水)スラビア・プラハ(チェコ) 3-1 ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ(ベルギー)スロバン・ブラチスラヴァ(スロバキア) 2-0 APOEL(キプロス)ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド) 0-1 ボデ/グリムト(ノルウェー)◆予選プレーオフ【チャンピオンズ・パス】ヤング・ボーイズ(スイス) vs ガラタサライ(トルコ)ディナモ・ザグレブ(クロアチア) vs カラバフ(アゼルバイジャン)ミッティラン(デンマーク) vs スロバン・ブラチスラヴァ(スロバキア)ボデ/グリムト(ノルウェー) vs ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)マルメ(スウェーデン) vs スパルタ・プラハ(チェコ)【リーグ・パス】リール(フランス) vs スラビア・プラハ(チェコ)ディナモ・キーウ(ウクライナ) vs ザルツブルク(オーストリア)