国内のおもちゃメーカー及び団体191社で結成される日本玩具協会は、8月29日から9月1日まで、東京ビッグサイトで開催する国内最大規模のおもちゃ見本市『東京おもちゃショー2024』において、31日と1日の「パブリックデー」の目玉として、アトリウム特設ステージでの「ステージショー」を5年ぶりに行うことを発表した。東京おもちゃショーのステージショーは、“パブリックデーの名物”として人気を博してきたが、新型コロナウィルス感染拡大により、東京おもちゃショーの開催が中止となった2020年以降開催していなかった。今回が5年ぶりとなるステージショーでは、同イベントならではの複数の大人気キャラクターショーが集結。スーパーヒーローが夢の競演をするライブアクションや人気キャラクターと一緒に楽しめるダンス、大人気キャラクターと触れ合えるグリーティングなど、親子で楽しめるステージが盛りだくさんとなっている。

<実施ステージショー>■8月31日(土)10:00〜 ハローキティ 50th Anniversary スペシャルステージ Hello you Hello Kitty11:00〜 スーパーヒーローステージ『爆上戦隊ブンブンジャー/仮面ライダーガッチャード』ショー12:00〜 ちいかわたちがおもちゃショーにやってきた! ※ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガが登場予定13:00〜 ひみつのアイプリスペシャルステージ14:00〜 シンカリオン チェンジ ザ ワールド スペシャルステージ15:00〜 シルバニアファミリー わくわくステージショー15:45〜 コロコロスペシャルステージ ※コロコロ魂フェスティバル■9月1日(日)10:00〜 わんだふるぷりきゅあ!スペシャルショー11:00〜 ウルトラマンアークショー12:00〜 サンエックス スペシャルステージ13:30〜 アニメ「ポケットモンスター」スペシャルステージ ※コロコロ魂フェスティバル14:30〜 パウ・パトロール スペシャルステージ15:20〜 リカちゃん スペシャルステージ 〜クマーバとあそぼ♪〜