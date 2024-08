LE SSERAFIM、4thミニアルバム『CRAZY』より5種類のトラックサンプラー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■テクノ、EDM系ハウス、ロック、ヒップホップなど、様々なジャンルに果敢に挑戦

LE SSERAFIMが、4thミニアルバム『CRAZY』(8月30日発売)のトラックサンプラー5種を公開した。

1本20秒ほどの短い映像だが、メンバーのイラストと新曲の一部、トラック別のテーマを表したフレーズが盛り込まれ、高い関心を集めている。

最初の映像は、テクノスタイルのサウンドと稲妻のグラフィックが調和し、強烈な印象を残す内容。この映像は、アルバムトレーラーのナレーションにも使用された“Can’t change the weather. Chase Lightning. Change the ground”というフレーズで終わる。

続いて2番目の映像は、洗練されたEDM系のハウスサウンドが爽快感たっぷり。多彩なノイズの最後に登場する“Act like an angel and dress like crazy”というフレーズは、新曲に対する関心をいっそう高める。

螺旋形の背景が特徴的な3番目の映像は、胸を高鳴らせるビートと調和する“We just do it, cuz it’s fun”というフレーズが目を引く。

そして4番目のトラックは、ファンミーティングで先行公開され、すでにアルバムに収録されることが予告済みの「1-800-hot-n-fun」。青黒い空を照らす閃光を背景に“1-800-hot-n-fun That’s my number hit my line”という見慣れた歌詞が登場し、期待が高まる。

最後の映像は、他の4つのトラックとは異なり、かなり柔らかい雰囲気。トラックサンプラーの最後を飾った“This racing heartbeat It’s telling you something precious”というフレーズが、好奇心を刺激する。

『CRAZY』の収録曲は、テクノ、EDM系ハウス、ロック、ヒップホップなど、様々なジャンルへの果敢な挑戦が目立つ内容。また、5つのトラックのテーマが“LE SSERAFIMと一緒にただ一度狂ってみよう”というアルバムメッセージをベースに連結していることにも注目だ。

LE SSERAFIMは『CRAZY』のリリースに先立ち、8月16日から19日までの4日間、コンセプトフォト4種を公開していく。

リリース情報

2024.08.30 ON SALE

MINI ALBUM『CRAZY』

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp