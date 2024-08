サントリーの公式サイトでは、シングルモルトウイスキー「白州 Story of the Distillery 2024 EDITION」の抽選販売の申し込みを受け付け中。白州 Story of the Distillery 2024 EDITION商品は2024年5月28日発売の「白州 Story of the Distillery 2024 EDITION」と同じもので、容量は700ml、アルコール度数は43度、価格は1万6,500円。

テイスティングノート・色:明るい琥珀色・香り: パイナップル、バニラクリーム、焙じ茶・味わい:軽快、やわらかで和三盆の様な甘やかさ、かすかな苦味・余韻:熾火(おきび)の煙、ほろ苦さ全2回の応募受付期間が設定されており、どちらにも応募でき、どちらにも当選する可能性がある。当選人数は各回3,000人、購入は1回の当選につき1本。日程は以下の通り。詳細はサントリーの案内ページを参照のこと。・第1回応募受付期間:2024年8月27日(火)23時59分まで・第2回応募受付期間:2024年8月28日(水)0時〜20249月17日(火)23時59分・第1回当選通知メール:2024年9月25日(水)〜2024年10月28日(月)・第1回落選通知メール:2024年10月29日(火)・第2回当選通知メール:2024年10月17日(木)〜2024年11月19日(火)・第2回落選通知メール:2024年11月20日(水)当選者には、抽選販売専用オンラインショップのURLと、購入受付期限がメールで通知される。・第1回商品発送時期:2024年10月下旬ごろ〜2024年11月下旬ごろ・第2回商品発送時期:2024年11月中旬ごろ〜2024年12月中旬ごろ