商品は2024年5月28日発売の「山崎 Story of the Distillery 2024 EDITION」と同じもので、容量は700ml、アルコール度数は43度、価格は1万6,500円。山崎 Story of the Distillery 2024 EDITIONテイスティングノート・色:赤みのある琥珀色・香り:干し柿(濃厚な甘さ)、丁子のアクセント・味:芳醇で複雑、オレンジマーマレード、小豆の甘さ

・フィニッシュ:スモーキー、スパイシーなど、複雑な余韻が長く続く全2回の応募受付期間が設定されており、どちらにも応募でき、どちらにも当選する可能性がある。当選人数は各回3,000人、購入は1回の当選につき1本。日程は以下の通り。詳細はサントリーの案内ページを参照のこと。・第1回応募受付期間:2024年8月27日(火)23時59分まで・第2回応募受付期間:2024年8月28日(水)0時〜20249月17日(火)23時59分・第1回当選通知メール:2024年9月25日(水)〜2024年10月28日(月)・第1回落選通知メール:2024年10月29日(火)・第2回当選通知メール:2024年10月17日(木)〜2024年11月19日(火)・第2回落選通知メール:2024年11月20日(水)当選者には、抽選販売専用オンラインショップのURLと、購入受付期限がメールで通知される。・第1回商品発送時期:2024年10月下旬ごろ〜2024年11月下旬ごろ・第2回商品発送時期:2024年11月中旬ごろ〜2024年12月中旬ごろ