ZEROBASEONE、カムバックの期待高まる最新フォト公開！青春の1ページ彩る“爽やかビジュ”に注目

ZEROBASEONEが青春の1ページを飾った。

【写真】ZEROBASEONE、まさに美少年の大渋滞

ZEROBASEONEは8月13日と14日、公式SNSに4thミニアルバム『CINEMA PARADISE』のROMANCEバージョンの団体および個人コンセプトフォトを公開した。

写真の中のZEROBASEONEは、日差しが照りつける野外でお互いにふざけ合う様子を見せており、夏の青さが感じられる清涼なビジュアルが目立つ。

(写真=WAKEONE)

それぞれの明確な魅力と個性が盛り込まれた個人コンセプトフォトには、ときめきいっぱいの9人が登場し、一編のラブコメディを見るような可愛らしい雰囲気でカムバックへの期待感を高めた。

ZEROBASEONEは苦痛まで受け入れる愛の両極的な感情を描いたBADバージョンに続き、きらびやかな青春の一ページを連想させるROMANCEバージョンのコンセプトフォトを順に披露し、ファンの爆発的な反応を得ている。それだけに、今後公開されるSFバージョンのコンセプトフォトにも注目が集まっている。

4thミニアルバム『CINEMA PARADISE』は、前作の『You had me at HELLO』以来、約3カ月ぶりにリリースするアルバム。カムバックのたびに目覚ましい成長を遂げているZEROBASEONEは、今回のアルバムでもう一度新しい姿を見せる見通しだ。

(写真=WAKEONE)

また、今回のアルバムにはグローバルヒットメーカーのKENZIEが参加したタイトル曲『GOOD SO BAD』を含め、『KILL THE ROMEO』『The Sea(ZB1 Remake)』『Insomnia』『Road Movie』『Eternity』『YURA YURA(Korean Ver.)』の7つの曲が収録された。

ZEROBASEONEならではの真心のこもった音楽とパフォーマンスで、どんな成果を達成するのか注目が集まる。

なお、ZEROBASEONEの4thミニアルバム『CINEMA PARADISE』は来る26日、18時に各種音源サイトを通じてリリースされる。

◇ZEROBASEONE(ZB1)とは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1=ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。