ÈðëîÃæ½ýÈï³²¤Î¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡¢TV½Ð±é¤Ç¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ¡Ö¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½à¡¹·è¾¡¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°ÂÅÈ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¡¢¾®Ìî»û¤Î¤Û¤«¡¢郄¶¶·òÂÀÏº¡¦°æ¾å°¦Î¤º»¡¦µÜÉôÍõÍü¤Î4¿Í¤¬½Ð±é¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¼Ì¤ë¥Ü¡¼¥É¤È½Ë¤¤²Ö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢4¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Ìî»û¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥È¡¼¥¯¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¾Ð¡¡¤Ç¤â¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂÀ»Ö¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾®Ìî»û¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¾®Ìî»û¤¯¤ó¡¢¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡¡¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£