VIVIZ、ワールドツアー＜V.hind: Love and Tears＞日本公演を9月開催
GFRIENDのオムジ、シンビ、ウナによるVIVIZが、6月よりアジア3都市とアメリカ21都市をまわるワールドツアー＜2024 VIVIZ WORLD TOUR「V.hind:Love and Tears」＞を開催中だ。同ワールドツアーの日本公演が発表となった。
◆VIVIZ 画像
VIVIZ初の日本単独公演は＜2024 VIVIZ WORLD TOUR「V.hind: Love and Tears」in JAPAN＞と題して、9月26日に神奈川・KT Zepp Yokohama、9月28日に大阪・Zepp Osaka Baysideで開催される。チケットのオフィシャル先行受付は本日8月14日12:00より。
■＜2024 VIVIZ WORLD TOUR「V.hind: Love and Tears」in JAPAN＞
open18:00 / start19:00
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
9月28日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open17:00 / start18:00
（問）SOGO OSAKA 06-6344-3326
▼チケット
全席指定 \11,000(税込/ドリンク代別)
※お見送り会付
※入場年齢制限：3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可
※ご入場時、ドリンク代が別途必要となります
一般発売：9/7(土)10:00 各プレガイドにて
【オフィシャル先行】
受付期間：8/14(水)12:00〜8/18(日)23:59
https://r-t.jp/viviz
【楽天チケット1次先行】
受付期間：8/20(火)15:00〜8/25(日)23:59
https://r-t.jp/viviz
【楽天チケット2次先行】
受付期間：8/27(火)15:00〜9/1(日)23:59
https://r-t.jp/viviz
主催：ハックルベリー
企画：Big Planet Made, DREAMUS Company
制作：バシットエンタテインメント
関連リンク
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