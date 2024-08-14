¡ÖÉÔ¶à¿µ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢Æ°²è¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾éÃÌ¤Ï¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¡×
YouTuber¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ï8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤¬»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¡§¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¥É¥¥É¥¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¡ÖÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¾Ð¡×¡Ö²¿¤·¤È¤ë¤ó¡©w¡×¡Ö¤³¤ï¤¤¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×¤È¤¤¤¦¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¡ÖÉÔ¶à¿µ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾éÃÌ¤Ï¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¤Ê¤ó¤«¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¡Ö±³¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¡§¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¡Û
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾éÃÌ¤Ï¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ö¤ÎÁ°¤Ç¿Í¤¬¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò1ËÜºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤«¤é¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤ÎµÓ¤¬¡£¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤¬ÃÏÌÌ¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥é¤ò°û¤ß¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÏÌÌÇò¤¤Æ°²è¤ò¸ø³«¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡Ö´éÌÌ¿åÁå¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¡Ö´éÌÌ¿åÁå¤Ç¥³¡¼¥é¥á¥ó¥È¥¹¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÌÌÇò¤¤Æ°²è¤òÂ¿¿ôºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆ°²è¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¾Ð¤¨¤ëÆâÍÆ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)