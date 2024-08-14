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Â³¤±¤Æ¡ÖArt Direction & Design: Hatsue Owaki¡×¡ÖPhoto: Mirei Kuno(SIGNO) ¡×¡ÖStyling: Masumi Yakuzawa(TRON)¡×¡ÖHair & Make: Eriko Yamaguchi¡×¤È¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤é¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
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