【PSストア:8月のお買い得セール/1,500円以下セール】期間:8月28日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「8月のお買い得セール」と「1,500円以下セール」をPSストアにて実施している。期間は8月28日まで。

今回のセールでは「ストリートファイター6」や「モンスターハンター」シリーズ、「Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition」などが割引価格で登場。期間中は通常よりもお得に購入できる。

なお、一部タイトルは期間が異なる場合がある。購入する際はセール価格が適用されているか確認のうえ購入してほしい。

□「8月のお買い得セール」のページ

□「1,500円以下セール」のページ

セール対象品(一部)

Street Fighter 6

価格:7,990円 → 3,995円(50%OFF)

モンスターハンターライズ

価格:3,990円 → 997円(75%OFF)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition

価格:8,690円 → 4,345円(50%OFF)

(C)CAPCOM

(C) 2022 MARVEL (C) 2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.