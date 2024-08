OH MY GIRL、10thミニアルバム「Dreamy Resonance」タイムテーブルを公開

OH MY GIRLのニューアルバムのタイムテーブルが公開された。13日、所属事務所WMエンターテインメントは公式SNSを通じて、OH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」のタイムテーブルを公開し、カムバックが迫っていることを知らせた。タイムテーブルによると、14日のムードカットの公開を皮切りに、トラックリストとコンセプトフォト、ストーリーフィルム、ハイライトメドレー、ミュージックビデオの予告映像を公開。スペシャルイベントと26日のアルバム発売及びファンショーケースまで、充実したスケジュールでファンの期待を高めている。特に、アルバム発売を控えた今月24日に、OH MY GIRLが準備したスペシャルイベントに対する関心が高まっている。

これに先立ち、12日におとぎ話の中の人形の家を連想させるアニメーション予告映像を公開し、カムバックを知らせた彼女たちは、“コンセプト職人”という異名にふさわしく、ユニークなコンテンツでニューアルバム発売のニュースを伝え、韓国国内外の多くのファンの関心を集めた。また、アニメーション予告映像に続いて公開された今回のタイムテーブルも、鍵の形をしたイメージをはじめ、絵本の表紙を連想させ、これから繰り広げられるOH MY GIRLの新しい音楽とコンセプトに対する様々な想像力を呼び起こしている。8月26日に発売されるOH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」は、昨年7月に発売した9thミニアルバム「Golden Hourglass」の発売以来、約1年1ヶ月ぶりに発売するアルバムとして期待を集めている。