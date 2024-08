ゲーム配信プラットフォームのSteamを運営するValveの携帯型ゲーミングPC「Steam Deck」には、「SteamOS」と呼ばれる独自のOSがインストールされています。2024年8月にValveがリリースしたSteamOSのベータ版アップデート「SteamOS 3.6.9ベータ」では、ASUSの携帯型ゲーミングPC「ROG Ally」でのSteamOSのサポートが追加されました。

Steam :: Steam Deck :: SteamOS 3.6.9ベータ:大修理https://steamcommunity.com/games/1675200/announcements/detail/4361258795952118018Valve confirms it'll support the ROG Ally with its Steam Deck operating system - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/13/24219469/valve-steamos-asus-rog-ally-steady-progress-dual-boot2024年8月8日にValveが公開したSteamOS 3.6.9ベータのパッチノートには「追加のROG Allyキーのサポートを追加」との記載があります。Valveのデザイナーであるローレンス・ヤン氏は「ROG Allyキーに関するパッチノートの記載は、SteamOSのサードパーティデバイスサポートに関連しています。開発チームは、サードパーティー製の携帯型ゲーミングPCにSteamOSのサポートを追加する作業を続けています」と報告しました。これまでValveは競合他社にSteamOSを解放する予定があることを述べています。一方でヤン氏は、「Valveが近いうちにサードパーティー製の携帯型ゲーミングPC向けにSteamOSの提供を開始するというわけではありません」と述べ、「サードパーティーデバイスへのSteamOSの提供の準備は着実に進んでいるものの、リリースには依然として至っていません」と語っています。また、ValveはSteam DeckをデュアルブートのWindowsマシンに変えて、2つのOSを自由に交換できるようにすると約束しており、これについてヤン氏は「Steam Deck OLED向けにWindowsドライバーを利用可能にする準備を進めています。デュアルブートに関しては、社内の優先事項ではあるものの、完成には至っていません」と語りました。