【ロードス島戦記II 五色の魔竜(PC-9801版)】8月13日 配信価格:990円

D4エンタープライズは、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、RPG「ロードス島戦記II 五色の魔竜(PC-9801版)」を8月13日よりリリースした。価格は990円。

本作は1991年にリリースされたRPG。小説の2巻以降を題材とし、ロードス島に生息する五色の魔竜との戦いや、ライバルのアシュラムとの祭器をめぐる冒険を楽しめる。

ゲームシステムは前作を踏襲し、トップビューによるフィールド、臨場感のある3Dダンジョン、戦術性のあるバトルが楽しめるタクティカルコンバットも健在。クイックコンバットは廃止され、よりスピーディーなターボバトルが搭載されている。

ゲームの進行に応じてエンディングが変わるなどの演出もあり、繰り返し遊べるRPGとなっている。

【ロードス島戦記II 五色の魔竜 for PC-9801(Record of Lodoss war 2 / 90's Japanese old pc game)】

(C) 水野良・グループSNE・出渕裕 発行:株式会社KADOKAWA

(C)2024 D4Enterprise Co.,Ltd. / (C)2024 MSX Licensing Corporation.