【いっせいトライアル「ヒューマン フォール フラット】8月19日12時~25日17時59分 実施予定

任天堂は、「いっせいトライアル」として8月19日12時から25日17時59分にかけてNintendo Switch用アクションゲーム「ヒューマン フォール フラット」の無料体験を実施する。「いっせいトライアル」はNintendo Switch Online加入者に向けて提供しているサービス。

「ヒューマン フォール フラット」はふにゃふにゃの「ヒューマン」を操作して仕掛けを解くアクションゲーム。シングルプレイに加え画面分割2P協力プレイ、最大8人のローカル通信、インターネット通信プレイに対応している。

期間中にニンテンドーeショップなどからダウンロードすることでプレイ可能で、8月19日12時~9月1日23時59分にはダウンロード版を通常価格2,530円から759円へ割り引くセールも実施する。また8月26日までの期間、Nintendo Switch Onlineの7日間無料チケットを配布している。

Human Fall Flat TM & (C) No Brakes Games. Licensed by Curve Digital. Licensed to and published in Japan by Teyon Japan.