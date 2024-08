現在サウジアラビアのアル・ナスルでプレイするFWクリスティアーノ・ロナウドは、39歳の今も選手としてハングリーだ。今夏のEURO2024では悔しい思いも味わったが、ロナウドならば2026年のワールドカップも目指せるかもしれない。



ただ、年齢的にキャリアの終盤にあるのは間違いない。引退後にどんな生活を送るか気になるところだが、マンチェスター・ユナイテッドOBで解説を務めるルイ・サハ氏は、ロナウドなら良い監督になれると指導者転向を期待している。





Coaching from the touchline after coming off injured in the final. Passion levels @selecaoportugal | @Cristiano pic.twitter.com/RrF7s5y1W3