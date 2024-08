(MCU)『&ウルヴァリン』はMCU久々の大ヒット作となり、景気の良い話題を持ち込んでいる。2024年公開作としては2本目となる10億ドル突破を記録し、『ジョーカー』(2019)を抜いてR指定映画歴代1位に王手をかけている状態。現時点で公開以来の初週末1位を維持しており、まだまだその勢いは衰えようとしない。

このヒットに、『アベンジャーズ』ソー役のクリス・ヘムズワースもSNSでお祝いのコメント。ライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンに向けて「おめでとう」と呼びかけながら、ただならぬ努力を意味する慣用句“血と汗と涙(Blood, Sweat, and Tears)”にかけ、「この映画に血と汗とソーの涙が注がれたようだね」と書き込んだ。

Congrats . Looks like you poured your blood, sweat, and Thor tears into this one!