UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は13日に予選3回戦第2戦を開催し、プレーオフの対戦カードが決定した。チャンピオンパスで敗れたチームはUEFAヨーロッパリーグ(EL)プレーオフへ、リーグパスで敗れたチームはEL本戦のリーグフェーズへ回る。リーグパスでは ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ (ベルギー)がスラビア・プラハ(チェコ)と対戦した。DF町田浩樹が先発出場するも0-1で敗れ、2戦合計スコアも1-4となってCL予選敗退が決定。3大会連続でELに臨むこととなった。

ジョゼ・モウリーニョ監督が就任したフェネルバフチェ(トルコ)はリール(フランス)に1-1で引き分けたが、2戦合計2-3で敗退。ELに出場することが決まった。また、負傷離脱中のMF川村拓夢が所属するザルツブルクはトゥエンテと撃ち合い、3-3で引き分けた。2戦合計スコアで5-4と競り勝ち、プレーオフに進出している。チャンピオンパスではデンマーク王者のミッティランがフェレンツバーロシ(ハンガリー)を2戦合計3-1で撃破してプレーオフに進出するなどしている。CL予選プレーオフは今月下旬に開催される。プレーオフの勝者はCLリーグフェーズの出場権を獲得し、敗者はELリーグフェーズに臨むこととなる。以下、CL予選3回戦の結果とPOの対戦カード●予選3回戦(2戦合計スコア)▽チャンピオンパスカラバフ 8-4 ルドゴレツスロバン・ブラチスラバ 2-0 アポエルスパルタ・プラハ 4-3 ステアウア・ブカレストマルメ 6-5 PAOKテッサロニキミッティラン 3-1 フェレンツバーロシボデ・グリムト 5-1 ヤギエロニア・ビャウィストク▽リーグパススラビア・プラハ 4-1 ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズリール 3-2 フェネルバフチェディナモ・キーウ 3-1 レンジャーズザルツブルク 5-4 トゥエンテ●プレーオフ▽チャンピオンパスヤングボーイズ vs ガラタサライディナモ・ザグレブ vs カラバフミッティラン vs スロバン・ブラチスラバボデ・グリムト vs レッドスターマルメ vs スパルタ・プラハ▽リーグパスリール vs スラビア・プラハディナモ・キーウ vs ザルツブルク