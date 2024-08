先月、全世界でWindowsのブルースクリーン障害を引き起こしたCrowdStrikeは、重大なセキュリティ上の失敗に贈られる「Pwnie Awards」を受賞しました。

この表彰式は欠席するのが恒例ですが、同社のマイケル・セントナス社長は出席し、「最も壮大な失敗(Most Epic Fail)」賞を自ら受け取っています。

年次ハッカー会議Def Conで授与されるPwnie Awardsは、セキュリティ研究者およびセキュリティコミュニティの功績および失敗を表彰するものです。セントナス社長は受賞スピーチで「今回のようにひどく間違ったことをした場合は、それを認めることが非常に重要だ」と述べています。

CrowdStrike accepting the @PwnieAwards for “most epic fail” at @defcon. Class act. pic.twitter.com/e7IgYosHAE

- Dominic White (@singe) August 10, 2024