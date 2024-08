【テトリス99「スプラトゥーン3」コラボイベント】8月16日~20日 実施予定

任天堂はNintendo Switch Online加入者向けに提供しているソフト「テトリス99」にて、8月16日16時から20日15時59分の期間「テト1カップ」を開催する。今回のイベントでは「スプラトゥーン3」とコラボしたスペシャルテーマが手に入る。

期間中、「テトリス99」モードの順位に応じてイベントポイントを獲得できる。ポイントの獲得量は1位で100ポイント、2位で70ポイントなど順位に応じて変動する。ポイントを合計100ポイント獲得することで、「スプラトゥーン3」テーマを獲得できる。

今回のテーマは「スプラトゥーン3 エキスパンション・パス」第2弾「サイド・オーダー」がモチーフ。また「スプラトゥーン3」では9月13日に「グランドフェスティバル」の開催を予定している。こちらのお題は「大切なのは? 過去vs現在vs未来」となる。

【第42回テト1カップ「スプラトゥーン3 コラボ祭!】

