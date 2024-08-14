Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ª²Æ¤Î¤ªÊÛÅö¤ª¤«¤º¡ÖÆÚÆù¤Î¥«¥ì¡¼¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¡×
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û²Æ¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥¥¦¥¤¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î»É½«¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ÊÝÎä¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°
²Æ¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¤¤¤¿¤ß¤¬¿´ÇÛ¡£¤À¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤è¤¯¤µ¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¤ªÊÛÅöÈ¢¤ËµÍ¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤âÆù¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡©¤½¤³¤Ç¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢²Æ¤ÎÆù¤ª¤«¤º¤Î°Â¿´¥Æ¥¯¤È¡¢¤µ¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤ÆÚÆù¤Î¤ª¤«¤º¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¦¡¦¡¦
▷ËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó
¢£²Æ¤ÎÆù¤ª¤«¤º¡Ú°Â¿´¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯3¡Û
¡¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ï¤µ¤Ó¡¢Çß´³¤·¡¢¹á¿ÉÎÁ¤Ê¤É¡¢¹³¶Ý¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤ò¥×¥é¥¹
¢Æù¤ÏÇöÀÚ¤êÆù¤ä¤½¤®ÀÚ¤ê¤ÇÃæ¿´¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹
£Æù¤ËÊ´Îà¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¡õ½Á¤±ËÉ»ß¤ò¡ª
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤³¤Î»°¸¶Â§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤¿Æù¤ª¤«¤º¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£ÆÚÆù¤Î¥«¥ì¡¼¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤
¹³¶Ý¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥«¥ì¡¼Ê´¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼
¡ÚºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ë¤Èºî¤êÊý¡Û¡öÁ´ÎÌ¤Ç334kcal¡¿±öÊ¬1.1g
1¡¥¶Ì¤Í¤®1/6¸Ä¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù100g¤Ï¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼ò³Æ¾®¤µ¤¸£±¡¢º½Åü¾®¤µ¤¸1/2¤ò¤â¤ß¹þ¤ß¡¢Ìó£µÊ¬¤ª¤¯¡£
2¡¥¤¿¤ì¡Ê¥«¥ì¡¼Ê´¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó³Æ¾®¤µ¤¸£±¡Ë¤òº®¤¼¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤òßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤éÆÚÆù¤ò²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£Æù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é2¤ò²Ã¤¨¡¢½Á¤±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤«¤é¤á¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¤ª¤«¤º¤Ï¿©¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¡¢¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë¿¿²Æ¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÈèÏ«²óÉü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤¿ÆÚÆù¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë½ë¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
´Æ½¤¡¦¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò¡¡»£±Æ¡¿ËÅÄÊþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄµ×¾½»Ò
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹