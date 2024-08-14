Âîµå¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÖÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ²ñ´Û¹Ô¤¤¿¤¤¡×È¯¸À¡¢¤Ê¤¼ÏÃÂê¤Ë¡©¡¡¥Õ¥£¥Õ¥£¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê48¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê24¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Âîµå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢13Æü¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Âç²ñÃæ¤Ëº¸ÏÓ¤òÄË¤á¤Ê¤¬¤é¤â½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ï¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤³¤Î4Ç¯´Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¿´¡¢µ»¡¢ÂÎ¡¢Á´¤Æ¤Çµæ¶Ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¼¯»ùÅç¡ÊÃÎÍ÷¡Ë¤ÎÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ²ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÂîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ëÎò»Ë»ñÎÁ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÃøÌ¾¿Í¤¬¸ø¸À¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Øß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ä¸«¤òÅê¹Æ¡£¤³¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¼ã¤µ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ÊÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¿´¤âÎ©ÇÉ¤è¡×¡ÖÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤Ï¿Í³Ê¼Ô¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡¢¶»¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌÀÆü¤Î½ªÀïµÇ°Æü¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆ±¤¸ÁÛ¤¤¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£