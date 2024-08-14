標高4500メートルの高原で子どもを守る医師 中国西蔵自治区
那曲市人民医院で、呼吸窮迫症候群の新生児への治療を学生に指導する鄭皖亓さん。（2022年9月22日撮影、瀋陽＝新華社配信）
【新華社瀋陽8月14日】中国遼寧省大連市にある大連医科大学付属第二医院の小児科医、鄭皖亓（てい・かんき）さんは、同省の第5次西蔵医療支援隊に志願し、標高4500メートルの西蔵自治区那曲（ナクチュ）市にある人民医院で勤務して3年になる。鄭氏は「チベット族の人たちの役に立てるのなら、困難も条件の悪さもいとわない」と語る。
那曲市索（ソク）県で無料診療を行う鄭皖亓さん（手前左）。（2022年4月6日撮影、瀋陽＝新華社配信）
那曲市人民医院で、新生児の腰椎穿刺手術を指導する鄭皖亓さん（左）。（2023年9月14日撮影、瀋陽＝新華社配信）
那曲市内で第7回全国障害予防デーの宣伝・無料診療活動に参加する鄭皖亓さん（手前右）。（2023年8月25日撮影、瀋陽＝新華社配信）
那曲市第一幼稚園で教員に幼児の応急処置講座を開く鄭皖亓さん（奥右から4人目）。（2022年3月18日撮影、瀋陽＝新華社配信）
那曲市巴青（バチェン）県許秀達村で無料診療を行う鄭皖亓さん（右から3人目）。（2023年5月6日に撮影、瀋陽＝新華社配信）