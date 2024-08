食楽web

●帰省土産にぴったりな東京駅構内のエキナカ施設『グランスタ東京』『エキュート東京』で人気のスイーツ10品を一挙紹介!

JR東京駅構内のエキナカ施設『グランスタ東京』『エキュート東京』及びイベントスペースでは、お盆シーズンに向けて帰省や東京観光のお土産に最適なスイーツブランドを期間限定で展開しています。

8月5日に営業を開始した7ブランドを含め、合計で9つのブランドが自慢のスイーツを販売。バラエティ豊かなラインナップはお土産としてはもちろん、毎日暑い中頑張っている自分へのご褒美スイーツにチョイスしたい、ハイクオリティなものばかりとなっています。

今回は各ブランドがオススメする極上のスイーツ、全10品を余すことなく紹介。期間内に東京駅を利用する機会がある方はぜひチェックしてみてください!

『バターステイツ by銀のぶどう』の「バターステイツクッキー THEバターリッチ」

『バターステイツ by銀のぶどう』の「バターステイツクッキー THEバターリッチ」3個入 324円/5個入 702円(全て税込)

かご盛りチーズケーキでお馴染みの『銀のぶどう』が展開しているサブブランド『バターステイツ by銀のぶどう』のオススメは、お店の名前を冠した看板スイーツ「バターステイツクッキー THEバターリッチ」。厳選配合したトリプルブレンドバターを生地にたっぷりと練り込み、窯の熱でバターが溢れとろける独自の“バターなだれとろけ製法”で香ばしく焼き上げられています。サクッとほぐれる最高の歯触りと優しい甘さを体感したら、期間内に何度もお店に足を運んで他のフレーバーも食したくなってしまう…かも!?

●DATA

出店場所:JR東京駅改札内1F 東北・上越・北陸新幹線 北のりかえ口付近

出店期間:8月5日(月)~9月1日(日)

『プレスバターサンド』の「バターサンド(桃)」

『プレスバターサンド』の「バターサンド(桃)」1404円

バターサンド専門店『ブレスバターサンド』の期間限定スイーツ「バターサンド(桃)」は、濃厚で甘酸っぱい桃ガナッシュと桃ジャムを練り込んだ桃バタークリームをサクサクのクッキーで挟んだ一品。2層の美味しさがとろりと溢れ出し、まるで桃そのものを食べているかのような味わいが口いっぱいに広がります。こちらのスイーツは8月25日までの販売となっていますので、購入はぜひお早めにどうぞ。

●DATA

出店場所:JR東京駅改札内B1F グランスタ東京「プレシャススイーツ」

出店期間:8月5日(月)~8月25日(日)

『バターバトラー』の「プレミアムバターガレット」

『バターバトラー』の「プレミアムバターガレット」6個入 1620円

バターを使った多彩な焼き菓子が人気のスイーツ専門店『バターバトラー』のオススメスイーツ「プレミアムバターガレット」は、フランスで作られた発酵バターとゲランドの塩を生地に練り込み、口の中でほどける食感に焼き上げたガレット。中には紅茶葉パウダー入りのアールグレイキャラメルフィリングが入っており、華やかで香り高い味わいを堪能することができます。レモンケーキやフィナンシェなど、定番の焼き菓子もぜひチェックリストに加えてみて!

●DATA

出店場所:JR東京駅改札内1F 東北・上越・北陸新幹線 北のりかえ口付近

出店期間:8月5日(月)~9月23日(月・祝)

『東京ばな奈ワールド』の「ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風」

『東京ばな奈ワールド』の「ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風」8個入 1512円 (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

東京土産の新定番「東京ばな奈」でお馴染みの『東京ばな奈ワールド』からは2品をピックアップ。「ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風」は、ピカチュウ模様のふかふかスポンジケーキの中に、ポケモンの世界に登場する木の実のひとつ「ナナのみ」をイメージした“ナナのみ風とろ~りバナナカスタードクリーム”をたっぷりと充填。柔らかなスポンジの食感に続いて、とろっと濃密なバナナカスタードの優しい甘さが堪らない美味しいスイーツです。冷やしてからいただくと美味しさがさらにアップしますよ!

●DATA

出店場所:JR東京駅改札内1F 東北・上越・北陸新幹線 北のりかえ口付近

出店期間:8月5日(月)~9月23日(月・祝)

『東京ばな奈ワールド』の〈くまのプーさん/「銀座のハニーケーキです。」〉

『東京ばな奈ワールド』の〈くまのプーさん/「銀座のハニーケーキです。」〉8個入 1728円(C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

〈くまのプーさん/「銀座のハニーケーキです。」〉は、一口サイズに仕上げられたダブルクリーム仕立てのスポンジケーキ。表面には「プーさん」のさまざまな表情(全6種類)が描かれています。ケーキの中には「プーさん」が大好きなはちみつが香るカスタードクリームと、なめらかなミルククリームがたっぷり。パッケージは4個入(842円)と8個入の2種類で、8個入のみオリジナルステッカーが封入されています。なお、こちらのスイーツはグランスタ東京・地下1階の「スクエア ゼロ」の他、東京駅構内の『東京ばな奈』取扱店舗でも販売されています。

●DATA

出店場所:JR東京駅改札内B1F「スクエア ゼロ」他

出店期間:7月29日(月)~8月23日(金)

『AND THE FRIET(アンド ザ フリット)』の「トートバッグ」

『AND THE FRIET』の「トートバッグ」2000円

エキュート東京内「旬」にて期間限定で出店する『アンド ザ フリット』は、東京・渋谷区広尾にお店を構える大人気フレンチフライ専門店。国内及び世界各国から取り寄せた上質なじゃがいもで作ったプレミアムスナック「ドライフリット」5種類をパッケージした「GIFT BOX MINI 5PACKS」を、オリジナルデザインのトートバックとセットにした「トートバッグ」は、お土産に最適となりそうな一品。ちなみにトートバッグに描かれているのは、JR東日本の駅でイベントショップを展開した際の駅長さんなんだとか。なお、販売は8月19日までと日数が少なくなっていますので、早めの購入を強くオススメします。

●DATA

出店場所:JR東京駅改札内1F エキュート東京「旬」

出店期間:8月5日(月)~8月19日(月)

『Ivorish(アイボリッシュ)』の「フレンチトーストフィナンシェバニラ&ミルク」

『Ivorish(アイボリッシュ)』の「フレンチトーストフィナンシェバニラ&ミルク」6個入 1188円

東京渋谷区に本店があるフレンチトースト専門店『アイボリッシュ』からは、東京駅限定の特別なフレーバーで仕上げた「フレンチトーストフィナンシェバニラ&ミルク」をピックアップ。キュートなパン型のフォルムに、ふんわりとしたフィナンシェの食感と芳醇なバニラの香り、コクのあるミルクの味わいを堪能することができます。今年春の発売開始以来、大好評を博している極上のスイーツ、この機会にぜひ入手してみてはいかがでしょうか。

●DATA

出店場所:JR東京駅改札内1F 東北・上越・北陸新幹線 南のりかえ口付近

出店期間:8月5日(月)~8月19日(月)

『東京ミルクチーズ工場』の「クッキー詰め合わせ 20枚」

『東京ミルクチーズ工場』の「クッキー詰め合わせ 20枚」2160円

新鮮な牛乳や選りすぐったチーズに、意外性のある素材を組み合わせたスイーツを展開する『東京ミルクチーズ工場』。オススメの一品はギフトとお土産のどちらでも大正解となりそうな「クッキー詰め合わせ 20枚」です。厳選したミルクと良質なチーズの美味しい組み合わせにこだわったお店一番人気の「ソルト&カマンベールクッキー」と、イタリア産ゴルゴンゾーラをブレンドしたチョコレートなど、多彩な原料が練り込まれたクッキーと、相性抜群のスペイン産ローズマリー蜂蜜を組み合わせた「蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー」を、それぞれ10枚ずつ詰め合わせたパッケージ。普段のおやつ&ティータイムがリッチになりそう!

●DATA

出店場所:JR東京駅改札内1F 東北・上越・北陸新幹線 北のりかえ口付近

出店期間:8月5日(月)~9月23日(月・祝)

『東京レモンチェ』の「東京レモンチェ」

『東京レモンチェ』の「東京レモンチェ」8個入 1555円

甘酸っぱいレモンの美味しさを活かしたこだわりのレモンスイーツを取り揃えている専門店『東京レモンチェ』を購入店にチョイスしたなら、お店の名前がそのまま商品名になった自慢の逸品「東京レモンチェ」を外すわけにはいきません。パフのようなレモンケーキ生地と組み合わせているのは、なめらかで甘酸っぱいレモンクリームと、ほろ苦い味わいがアクセントのレモンピール。夏シーズンにピッタリの爽やかな甘さと柔らかな食感のクリームサンドは、1個また1個とつい手が伸びてしまう美味しさを備えています。

●DATA

出店場所:JR東京駅改札内1F エキュート東京 丸の内側エントランス前

出店期間:7月29日(月)~8月19日(月)

『岡田謹製 あんバタ屋』の「あんバタフィナンシェ」

『岡田謹製 あんバタ屋』の「あんバタフィナンシェ」6個入 1620円

希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使った上質な小豆餡と塩味の効いた上質なバターを組み合わせた”あんバタースイーツ”が大人気の洋菓子店『岡田謹製 あんバタ屋』。オススメの「あんバタフィナンシェ」は、しっとり食感に焼き上げたバターが香るフィナンシェ生地の中にお店自慢の小豆餡が入った”和洋折衷”のスイーツです。個包装となっていて日持ちにも余裕があるなど、美味しい味わいも含めてお土産にもってこいの一品です。グランスタ東京では8月18日までの出店となりますので、訪店はぜひ早めにどうぞ。

●DATA

出店場所:JR東京駅改札内1F グランスタ東京「ポップアップグランスタ グリーン」

出店期間:7月22日(月)~8月18日(日)