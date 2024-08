lyrical school、新曲「dance」を8/14にリリース

lyrical school、新曲「dance」を8/14にリリースlyrical schoolが、7月25日(木)の TBSラジオ「アフター6ジャンクション2」のLIVE & DIRECTでライブ初披露した新曲「dance」を配信リリースした。リリスクは、4月24日にリリースした初アルバム『DAY 2』に現メンバーによって新たにレコーディングされたグループの代表曲「OK!」「The Light」に、アルバムには未収録だった「DRIVE ME CRAZY」のロング・ヴァージョンの計3曲を追加収録した『EXPANDED EDITION』を7/24に配信限定リリースしたばかり

リリース情報







『DAY 2』4月24日(水)/CD、配信価格:3,300円(税込)品番:VICL-65959<収録曲01.-Day 1- (skit)02.Ringing03.CHO→CHO04.mada mada da!05.Ultimate Anthem06.House Party07.DRIVE ME CRAZY08.-Parking- (skit)09.Night Walking10.Fallin’11.moonlight12.-Day 2- (skit)13.NEW WORLD14.OK! -2024- (Expanded Track)15. The light -2024-(Expanded Track)16. DRIVE ME CRAZY (Ooh Ooh Extended)