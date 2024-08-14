lyrical school、新曲「dance」を8/14にリリース

ライブ・イベント情報



＜lyrical school presents 女性限定ライブ “girls flowers”＞日程：8月17日(土)時間：OPEN18:00/START18:30会場：EBISU BATICA（東京都渋谷区恵比寿南3-1-25）チケット情報：前売りスタンディング 2,500円（税込） 一般発売中（※先着）＜lyrical school × kim taehoon Special LIVE＞日程：8月18日(日)時間：OPEN19:30/START20:00 ※先着入場会場：club bar FAMILY （東京都渋谷区渋谷1-10-2 志水ビルB1F）出演：lyrical school、kim taehoon〜entrance ticket〜（当日販売、入場料）￥3,000-（tax in）+1ドリンク代 ※先着入場＜ライブ動画公開撮影ライブ>8/22(木)時間：開場18:00/開演19:00※整理券配布スタート 17:00〜（※配布場所については追って案内）会場：YOKOHAMA COAST garage+（神奈川県横浜市西区高島2-14-9アソビル B1F）■参加費 3,000円（＋1ドリンク500円）詳しい参加方法、限定プレゼントについては公式HPで必ず事前確認をお願いします。＜lyrical school × TOKYO世界 Special LIVE＞日程：2024年8月25日(日)時間：開場11:30/開演12:00会場：Flowers Loft東京都世田谷区北沢2-24-5 SHIMOKITA FRONT B1出演：lyrical school、TOKYO世界〜チケット情報〜3,800円（税込）＋1ドリンク代■e+オフィシャル抽選先行（抽選）※1申込4枚まで受付期間：8/7(水)19:00〜8/14(水)23:59まで一般発売日 8/17(土)12:00〜＜C.R.I.B. NIGHT vol.8＞日程：8月26日(月)時間：開場19:30/開演20:00会場：EBISU BATICA※来場者全員に「C.R.I.B. NIGHTロゴステッカー」プレゼント！※〜チケット情報〜前売りスタンディング 2,500円（税込） 一般発売 8月17日(土)10:00〜＜浴衣で夏のリクエストミニライブ@新宿マルイメン＞日程：2024年8月31日 (土)〇8/31(土)時間：16:00スタート〇8/31(土)会場：新宿マルイメン 屋上イベントスペース〇8/31(土)内容：ミニライブ＆特典会〇8/31(土)観覧フリー〇8/31(土)※優先入場あり ※入場定員数に達した場合、ご入場の規制をさせて頂く場合もございます。〇8/31(土)会場販売・優先入場券(整理番号付)＆特典会参加券配布：15:00 START〇8/31(土)【観覧・特典会参加方法はオフィシャルHPで事前確認をお願いします】