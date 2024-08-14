lyrical school、新曲「dance」を8/14にリリース
lyrical school、新曲「dance」を8/14にリリース
lyrical schoolが、7月25日(木)の TBSラジオ「アフター6ジャンクション2」のLIVE & DIRECTでライブ初披露した新曲「dance」を配信リリースした。
リリスクは、4月24日にリリースした初アルバム『DAY 2』に現メンバーによって新たにレコーディングされたグループの代表曲「OK!」「The Light」に、アルバムには未収録だった「DRIVE ME CRAZY」のロング・ヴァージョンの計3曲を追加収録した『EXPANDED EDITION』を7/24に配信限定リリースしたばかり
TIF(Tokyo Idol Festival)での5ステージに、夏の風物詩となった8月12日(月・祝)の恒例ワンマン＠下北沢ADRIFTを経て、ツアーの後半戦を目前に夏の数々のイベントを華やかに彩る決定打が誕生した。
リリース情報「dance」
Linkfire : https://jvcmusic.lnk.to/lyricalschool_dance
リリース情報『DAY 2』
価格：3,300円（税込）品番：VICL-65959＜収録曲
01.-Day 1- (skit)
02.Ringing
03.CHO→CHO
04.mada mada da!
05.Ultimate Anthem
06.House Party
07.DRIVE ME CRAZY
08.-Parking- (skit)
09.Night Walking
10.Fallin’
11.moonlight
12.-Day 2- (skit)
13.NEW WORLD
14.OK! -2024- (Expanded Track)
15. The light -2024-(Expanded Track)
16. DRIVE ME CRAZY (Ooh Ooh Extended)
ライブ・イベント情報＜lyrical school presents 女性限定ライブ “girls flowers”＞
日程：8月17日(土)
時間：OPEN18:00/START18:30
会場：EBISU BATICA
（東京都渋谷区恵比寿南3-1-25）
チケット情報：前売りスタンディング 2,500円（税込） 一般発売中（※先着）
＜lyrical school × kim taehoon Special LIVE＞
日程：8月18日(日)
時間：OPEN19:30/START20:00 ※先着入場
会場：club bar FAMILY （東京都渋谷区渋谷1-10-2 志水ビルB1F）
出演：lyrical school、kim taehoon
〜entrance ticket〜（当日販売、入場料）
￥3,000-（tax in）+1ドリンク代 ※先着入場
＜ライブ動画公開撮影ライブ>
8/22(木)
時間：開場18:00/開演19:00
※整理券配布スタート 17:00〜（※配布場所については追って案内）
会場：YOKOHAMA COAST garage+（神奈川県横浜市西区高島2-14-9アソビル B1F）
■参加費 3,000円（＋1ドリンク500円）
詳しい参加方法、限定プレゼントについては公式HPで必ず事前確認をお願いします。
＜lyrical school × TOKYO世界 Special LIVE＞
日程：2024年8月25日(日)
時間：開場11:30/開演12:00
会場：Flowers Loft
東京都世田谷区北沢2-24-5 SHIMOKITA FRONT B1
出演：lyrical school、TOKYO世界
〜チケット情報〜
3,800円（税込）＋1ドリンク代
■e+オフィシャル抽選先行（抽選）※1申込4枚まで
受付期間：8/7(水)19:00〜8/14(水)23:59まで
一般発売日 8/17(土)12:00〜
＜C.R.I.B. NIGHT vol.8＞
日程：8月26日(月)
時間：開場19:30/開演20:00
会場：EBISU BATICA
※来場者全員に「C.R.I.B. NIGHTロゴステッカー」プレゼント！※
〜チケット情報〜
前売りスタンディング 2,500円（税込） 一般発売 8月17日(土)10:00〜
＜浴衣で夏のリクエストミニライブ@新宿マルイメン＞
日程：2024年8月31日 (土)〇8/31(土)時間：16:00スタート〇8/31(土)会場：新宿マルイメン 屋上イベントスペース〇8/31(土)内容：ミニライブ＆特典会〇8/31(土)観覧フリー〇8/31(土)※優先入場あり ※入場定員数に達した場合、ご入場の規制をさせて頂く場合もございます。〇8/31(土)会場販売・優先入場券(整理番号付)＆特典会参加券配布：15:00 START〇8/31(土)【観覧・特典会参加方法はオフィシャルHPで事前確認をお願いします】
ライブ・イベント情報＜lyrical school 全国ツアー2024 “DAY 2 TOUR”＞
日程：2024年9月8日(日)
時間：14:30/15:00
会場：仙台LIVE HOUSE enn 2nd
宮城県仙台市青葉区中央2-7-11 仙台ストックマンビル B1F
●埼玉 sayo凱旋公演
日程：2024年9月22日(日)
時間：14:30/15:00
会場：西川口Live House Hearts
埼玉県川口市並木２丁目１０−２５ ライブハウスハーツ
●福岡reina凱旋公演
日程：2024年9月29日(日)
時間：14:00/14:30
会場：GALA RESORT 中洲
福岡県福岡市博多区中洲４丁目７−８ ラ・パピヨンビル 5F
●大阪
日程：2024年10月5日(土)
時間：17:30/18:00
会場：Bigtwin PANHEAD GROOVE
大阪市中央区 西心斎橋2-4-17
●愛知
日程：2024年10月6日(日)
時間：14:30/15:00
会場：名古屋RADHALL
愛知県名古屋市中区大須4丁目1-71 矢場町中駒ビル B1F
【チケット情報】
一般スタンディング 3,800円(税込)
学割チケット2,200円(税込)
※整理番号順入場 ※ドリンク代別途必要
問い合わせ：株式会社サラウンド info@surr-music.com
●ツアーファイナル・東京
日程：2024年10月14日(月・祝)
時間：16:15/17:00
会場：Spotify O-WEST
渋谷区円山町2-3 2F
【チケット情報 ―ツアーファイナル・東京―】
一般スタンディング 4,800円(税込)
学割チケット2,400円(税込)
※整理番号順入場 ※ドリンク代別途必要
※後日、特典付きの前方VIPエリア券販売予定
関連リンク◆lyrical school オフィシャルサイト
◆lyrical school オフィシャルTwitter
◆lyrical school オフィシャルInstagram
◆lyrical school オフィシャルYouTubeチャンネル
lyrical schoolが、7月25日(木)の TBSラジオ「アフター6ジャンクション2」のLIVE & DIRECTでライブ初披露した新曲「dance」を配信リリースした。
リリスクは、4月24日にリリースした初アルバム『DAY 2』に現メンバーによって新たにレコーディングされたグループの代表曲「OK!」「The Light」に、アルバムには未収録だった「DRIVE ME CRAZY」のロング・ヴァージョンの計3曲を追加収録した『EXPANDED EDITION』を7/24に配信限定リリースしたばかり
リリース情報
8月14日（水）配信限定シングル
Linkfire : https://jvcmusic.lnk.to/lyricalschool_dance
リリース情報
4月24日（水）/CD、配信
価格：3,300円（税込）品番：VICL-65959＜収録曲
01.-Day 1- (skit)
02.Ringing
03.CHO→CHO
04.mada mada da!
05.Ultimate Anthem
06.House Party
07.DRIVE ME CRAZY
08.-Parking- (skit)
09.Night Walking
10.Fallin’
11.moonlight
12.-Day 2- (skit)
13.NEW WORLD
14.OK! -2024- (Expanded Track)
15. The light -2024-(Expanded Track)
16. DRIVE ME CRAZY (Ooh Ooh Extended)
ライブ・イベント情報
日程：8月17日(土)
時間：OPEN18:00/START18:30
会場：EBISU BATICA
（東京都渋谷区恵比寿南3-1-25）
チケット情報：前売りスタンディング 2,500円（税込） 一般発売中（※先着）
＜lyrical school × kim taehoon Special LIVE＞
日程：8月18日(日)
時間：OPEN19:30/START20:00 ※先着入場
会場：club bar FAMILY （東京都渋谷区渋谷1-10-2 志水ビルB1F）
出演：lyrical school、kim taehoon
〜entrance ticket〜（当日販売、入場料）
￥3,000-（tax in）+1ドリンク代 ※先着入場
＜ライブ動画公開撮影ライブ>
8/22(木)
時間：開場18:00/開演19:00
※整理券配布スタート 17:00〜（※配布場所については追って案内）
会場：YOKOHAMA COAST garage+（神奈川県横浜市西区高島2-14-9アソビル B1F）
■参加費 3,000円（＋1ドリンク500円）
詳しい参加方法、限定プレゼントについては公式HPで必ず事前確認をお願いします。
＜lyrical school × TOKYO世界 Special LIVE＞
日程：2024年8月25日(日)
時間：開場11:30/開演12:00
会場：Flowers Loft
東京都世田谷区北沢2-24-5 SHIMOKITA FRONT B1
出演：lyrical school、TOKYO世界
〜チケット情報〜
3,800円（税込）＋1ドリンク代
■e+オフィシャル抽選先行（抽選）※1申込4枚まで
受付期間：8/7(水)19:00〜8/14(水)23:59まで
一般発売日 8/17(土)12:00〜
＜C.R.I.B. NIGHT vol.8＞
日程：8月26日(月)
時間：開場19:30/開演20:00
会場：EBISU BATICA
※来場者全員に「C.R.I.B. NIGHTロゴステッカー」プレゼント！※
〜チケット情報〜
前売りスタンディング 2,500円（税込） 一般発売 8月17日(土)10:00〜
＜浴衣で夏のリクエストミニライブ@新宿マルイメン＞
日程：2024年8月31日 (土)〇8/31(土)時間：16:00スタート〇8/31(土)会場：新宿マルイメン 屋上イベントスペース〇8/31(土)内容：ミニライブ＆特典会〇8/31(土)観覧フリー〇8/31(土)※優先入場あり ※入場定員数に達した場合、ご入場の規制をさせて頂く場合もございます。〇8/31(土)会場販売・優先入場券(整理番号付)＆特典会参加券配布：15:00 START〇8/31(土)【観覧・特典会参加方法はオフィシャルHPで事前確認をお願いします】
ライブ・イベント情報
●宮城
日程：2024年9月8日(日)
時間：14:30/15:00
会場：仙台LIVE HOUSE enn 2nd
宮城県仙台市青葉区中央2-7-11 仙台ストックマンビル B1F
●埼玉 sayo凱旋公演
日程：2024年9月22日(日)
時間：14:30/15:00
会場：西川口Live House Hearts
埼玉県川口市並木２丁目１０−２５ ライブハウスハーツ
●福岡reina凱旋公演
日程：2024年9月29日(日)
時間：14:00/14:30
会場：GALA RESORT 中洲
福岡県福岡市博多区中洲４丁目７−８ ラ・パピヨンビル 5F
●大阪
日程：2024年10月5日(土)
時間：17:30/18:00
会場：Bigtwin PANHEAD GROOVE
大阪市中央区 西心斎橋2-4-17
●愛知
日程：2024年10月6日(日)
時間：14:30/15:00
会場：名古屋RADHALL
愛知県名古屋市中区大須4丁目1-71 矢場町中駒ビル B1F
【チケット情報】
一般スタンディング 3,800円(税込)
学割チケット2,200円(税込)
※整理番号順入場 ※ドリンク代別途必要
問い合わせ：株式会社サラウンド info@surr-music.com
●ツアーファイナル・東京
日程：2024年10月14日(月・祝)
時間：16:15/17:00
会場：Spotify O-WEST
渋谷区円山町2-3 2F
【チケット情報 ―ツアーファイナル・東京―】
一般スタンディング 4,800円(税込)
学割チケット2,400円(税込)
※整理番号順入場 ※ドリンク代別途必要
※後日、特典付きの前方VIPエリア券販売予定
関連リンク
◆lyrical school オフィシャルTwitter
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◆lyrical school オフィシャルYouTubeチャンネル